Esta madrugada, personal de Comisaría Primera tomó intervención en un procedimiento realizado en inmediaciones de calles Artigas y La Cantera, sector del estacionamiento de la Terminal.

El accionar policial se inició a raíz de un llamado telefónico que alertaba sobre la presencia de un hombre vestido con prendas oscuras, en actitud sospechosa, merodeando entre los vehículos estacionados. Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a identificar a un hombre de 25 años de edad, domiciliado en la ciudad de Gualeguay.

Durante la identificación y el cacheo preventivo de rutina, el personal policial advirtió un sonido proveniente del tobillo izquierdo del individuo, constatando que llevaba oculta una bolsa de nylon transparente que contenía diez envoltorios de nylon.

Ante esta situación, se dio intervención a personal de la División Drogas Peligrosas, quienes realizaron las pruebas de rigor, arrojando un pesaje total de aproximadamente 50 gramos de sustancia, la cual resultó positiva para clorhidrato de cocaína.

Puesto en conocimiento el Agente Fiscal interviniente, se dispuso la detención del masculino, su alojamiento en la Jefatura Departamental y el secuestro de la sustancia estupefaciente, quedando las actuaciones a disposición de la Justicia.