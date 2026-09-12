En las primeras horas de este sabado, personal policial de Comisaria Octava se constituyó en la intersección de calles Camilo Villagra y Palavecino, en respuesta a una solicitud de apoyo emitida por un móvil policial.

Al arribar al lugar, se observó un numeroso grupo de personas que se encontraba forcejeando y agrediendo al personal policial, por lo que se intervino de manera inmediata. En ese contexto, se constató que un ciudadano de 27 años, se hallaba exaltado y fuera de sí, agrediendo físicamente al personal actuante, negándose a que se realizara la verificación de su motocicleta que se encontraba en la vereda.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del masculino, quien fue trasladado en el móvil policial, juntamente con el rodado. Seguidamente, familiares y allegados del aprehendido comenzaron a salir de sus domicilios portando palos y piedras, arrojándolos contra el personal policial y los móviles presentes. En resguardo de la integridad física del personal y con el fin de evitar una mayor escalada del conflicto, se dispuso el repliegue hacia la Jefatura Departamental.

Una vez en sede policial, se realizó la verificación del rodado, tratándose de una motocicleta marca Motomel, modelo Blitz 110 cc, la cual registraba un pedido de secuestro, al haber sido denunciada como sustraída por su propietario, un hombre de 38 años de edad, en fecha 10/08/2026.

Informada la novedad al Fiscal de turno, este dispuso la aprehension del masculino por el supuesto delito de Resistencia y Encubrimiento, como así también el formal secuestro de la motocicleta, quedando ambos a disposición de la autoridad judicial competente.