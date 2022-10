Por Fabián Miró

En la tranquera de acceso a lo que fuera la Colonia Oficial 8, se juntaron vecinos de la zona rural con integrantes de familias que llevan décadas trabajando y viviendo en el lugar, como son los Michel, los Sack, los Sittner, los Veronesi y otros, además de vecinos que han comprado pequeñas parcelas en lo que fuera el campo de la familia Vitasse.

Antes, durante y después del acto se apreció el ingreso de vehículos a la reserva en un número que llamó la atención. La oposición se sumó a la manifestación como vecinos, aunque ni los concejales Leiss,a Echandi y Olano, al igual que Osvaldo Fernández, hicieron uso de la palabra.

Luego de entonarse las estrofas del Himno Nacional Argentino, Javier Fiorotto en nombre de los vecinos manifestó que “en primer lugar, aclaramos que no pertenecemos a ninguna facción ni partido político, sino que nos une una causa en común que creemos muy legítima. Tampoco estamos en contra de ningún proyecto de producción agroecológica y creemos que la Reserva Natural Las Piedras bajo ningún punto es el lugar indicado para el desarrollo de dicho proyecto del Municipio de la ciudad de Gualeguaychú”.

Fiorotto expresó que “menos aún creemos que sea el lugar para la construcción de 21 viviendas, la instalación de familias y el desarrollo intensivo productivo del 20% de la superficie total de la reserva, con la alteración en todos los ámbitos y el perjuicio que esto conlleva en la flora y la fauna del lugar”.

Subrayó que “el Municipio de la Ciudad de Gualeguaychú ni sus autoridades, nunca se acercaron a los vecinos y a la ciudadanía para comentar y consensuar un proyecto de tamaña magnitud. Solo teníamos conocimientos de una pequeña parcela demostrativa de producción hortícola que se desarrollaba dentro de la reserva con fines educativos. No cuentan con permisos de uso de suelo. Es por ello, que a los vecinos de esta reserva nos une una causa más que legítima. Que no solo deseamos, sino que también buscaremos que la misma sea declarada reserva natural protegida a nivel provincial en su totalidad, y que se perpetúe para las siguientes generaciones como un espacio donde se impulse programas de investigación, educación, recreación y turismo para toda la ciudad”.

Posteriormente hicieron uso de la palabra Francisco Brun, integrante del Club de los Viernes, una entidad apartidaria, y el alumno de la escuela Nuestra Señora de Guadalupe, Franco Cabrera, que pidió juntos a sus compañeros en la Legislatura entrerriana que se declare al espacio reserva provincial. “Los legisladores nos dijeron que no era viable, que no era posible, cuando nosotros creemos que sí y pese que lo fundamentamos, insistieron en que era inviable”.

A su turno, Daniel Barrios, profesor de Geografía y Ciencias de Biología hizo hincapié en “la problemática mundial del calentamiento global la necesidad de salvar ecosistemas, como lo es Las Piedras que es un conjunto de ecosistemas". Señaló que “Las Piedras no es un sitio cualquiera porque estaba destinada a ser una reserva de protección ambiental de la flora y fauna, como establece una propia ordenanza municipal y está amparada por la ley nacional N°26311 de protección del bosque nativo que considera a Las Piedras como un área roja de alto nivel de conservación en donde existen lugares únicos que deben ser cuidados y preservado, además de ser objeto de estudio para los chicos”.

Por último Natacha Crimella, ambientalista que trabaja en un petitorio para que el Municipio brinde información sobre el proyecto, recordó el lema del Municipio, “Producimos conservando, conservamos produciendo en Las Piedras”.

“Este es lema del municipio de Gualeguaychú, para justificar el avasallamiento, en el área natural Las Piedras. Es irrisorio como quieren subestimar la inteligencia del pueblo”, expresando también que “es lamentable que quieran enfrentar al pueblo”, a la vez de recordar que “existe una ley nacional de ordenamiento territorial, de presupuestos mínimos de bosque nativo, la Ley 26.331/07, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos. Ley que establece un régimen de fomento para la compensación a los titulares de bosques nativos por los servicios ambientales que éstos brindan, por medio del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos”.

Acotó que “el Decreto 91/09 aprueba la reglamentación de dicha Ley. Cada provincia deberá dictar una ley en la que establezca el Ordenamiento de los Bosques, dando seguimiento a lo establecido en la normativa nacional y en base a tres categorías de conservación. El área natural Las Piedras, está dentro de la categoría 1 de muy alto valor de conservación. No debe transformarse. Su uso queda limitado a ser hábitat de comunidades Indígenas y ser objeto de investigación científica. Nuestra ley provincial es la 10.284, nuestro municipio adhirió a la misma por ordenanza 10.715/2004. Aún así, nuestro gobierno municipal pretende avanzar con la construcción de 20 viviendas”.

Recordó que “el primer requisito formal para obtener el Certificado de Aptitud Ambiental por Decreto provincial 4977/09, es el Certificado de Uso de Suelo y no lo tienen, ni lo van a tener, porque la Junta de Gobierno de Rincón del Gato, la cual tiene plena jurisdicción, no va emitir dicho permiso. Señor intendente, no cuestionamos la forma en que se quiere producir, sino dónde se quiere producir, no cuestionamos que vengan familias de la UTT a vivir en nuestra ciudad, sino dónde quiere usted, que ellos vivan. ¿Se da cuenta Señor intendente que no estaría produciendo conservando, ni conservando produciendo nada? Al menos en el área natural Las Piedras, va autorizar desmonte para 20 viviendas, va autorizar desmonte para producir. Exigimos, que de forma inmediata revea esta decisión y lleve su proyecto productivo y de vivienda a otro lugar. Los gobiernos pasan, el estado somos todos. Hoy todos somos Las Piedras. No a su intervención”.