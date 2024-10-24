Agustina es una vecina del barrio, ubicado entre los barrios Miguel Ángel Tula Costa y Curita Gaucho, habló en Ahora Cero Radio sobre la situación que viven.

La gualeguaychuense explicó que “venimos exigiendo y reclamando hace un tiempo es el acceso al barrio ya que las calles poseen una mezcla de tierra negra y en algunos sectores broza. Cuando la calle está seca las calles están totalmente poseadas, por lo cual perjudicamos nuestros vehículos. Y por otro lado, los días de lluvia las calles se tornan intransitables, muchas veces que se nos han quedado empantanados los autos y no podemos llegar a nuestras casas”.

Esta problemática no data de este año, sino que es un pedido que vienen realizado desde años anteriores. Según apuntó Agustina, no solo les impide llegar a sus casas como ocurrió con la tormenta de ayer, por la cual contó la vecina que debió dejar su auto en lo de un vecino y llegar caminando a su vivienda, sino que cuando la calle se vuelve intransitable, no se puede realizar el servicio de recolección de basura, entrar las ambulancias ni la camioneta de Santa Rita que busca a una persona en el barrio.

Hasta el momento, la única solución que has obtenido es “que pase la máquina, lo cual no resuelve definitivamente el problema”, argumentó .

El pedido completo

San José de Gualeguaychú, lunes 21 de octubre de 2024



Sr. Presidente municipal

Mauricio Davico. Su despacho



Por medio de la presente, las familias que habitamos las

casas construidas en el loteo “Mi Primer Terreno" solicitamos tener a bien, se tomen

las medidas necesarias por el organismo municipal correspondiente para garantizar el

acceso a nuestros hogares, ubicados entre los barrios Miguel Ángel Tula Costa y Curita

Gaucho.



Frente a nuestros continuos reclamos se han realizado

arreglos en las calles. Sin embargo, los mismos han sido inefectivos, ya que a los pocos

días se producen numerosos pozos que afectan severamente los neumáticos y

sistemas de amortiguación de nuestros vehículos, esenciales para el traslado diario

hacia nuestros lugares de trabajo.



Por otro lado, los días de lluvia las calles se vuelven

intransitables ya que, a los pozos antes mencionados, se les suma la inestabilidad del

barro de tierra negra, provocando que los vehículos queden empantanados, como

ilustran las fotografías del anexo.



Es dable destacar a usted, que frente a tal situación el

camión de recolección de residuos se ve impedido de acceder a nuestros domicilios,

por lo que la basura permanece en los canastos varios días. En segundo término, la

camioneta de la Asociación de estimulación temprana “Santa Rita” debe utilizar este

camino para trasladar a los beneficiarios de tal institución que viven en esta zona. El

último lugar, pero no por eso menos importante, hemos sido testigos de trabajadores

municipales que se dirigen en bicicleta hacia el Nodo de cuidados en red, ubicado en

la calle Pablo Macías entre calle Domingo Merlo y calle Macario Aguilar, experimentado

dificultades para llegar a su lugar de trabajo avanzando a través del barro.



Las calles más comprometidas son las siguientes:



- Bvard de María entre calles Perigan y Teresa Margalot. Si

bien se realiza mantenimiento de este trecho, tal trabajo es inefectivo ya que la calle

presenta innumerables pozos y restos de toscas a los lados, lo cual representa un

peligro para el tránsito vehicular como para los peatones.



- Calle Tula Costa entre Bvard de María y calle Gregorio

Inda.Más allá de los trabajos de mantenimiento realizados en este tramo, se presentan

2 las siguientes dificultades. En primer lugar, la cuadra entre Bvard. De María y calle 22

de diciembre posee ripio arenoso y cordón cuneta, pero la circulación se dificulta por

causa de los numerosos pozos.

En segundo término, la situación más grave se

presenta en el trecho entre calle 22 de diciembre y calle Domingo Merlo, ya que el

terreno presenta una notable elevación, en donde la circulación los días de lluvia es

imposible. Puede verse en la segunda foto ilustrativa cómo uno de tantos vehículos

quedó empantanado.



- Calle Pablo Macías entre calles 22 de diciembre y calle

Domingo Merlo. Frente a la imposibilidad de circular por el trecho anteriormente

descrito, intentamos acceder por esta vía. Sin embargo, la pendiente y la situación de

la calle es la misma.



Es por ello que solicitamos que se coloque ripio en los trechos

antes mencionados, siendo de suma necesidad la calle Tula Costa, en el trecho entre

calle 22 de diciembre y Domingo Merlo.

Esperando un pronto y concreto accionar, los abajo firmantes

nos despedimos cordialmente.