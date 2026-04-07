Débora Fernández de la comisión vecinal de Los Espinillos contó a Ahora ElDía que “estamos cada vez peor. El barrio está cada vez más poblado nadie se ha hecho cargo reclamamos por las ventas y compras de terrenos es algo que no para. Los mismos vecinos juegan es una guerra de pobres y necesitados por sinvergüenzas qué se están llenando los bolsillos. Estuvimos hablando y pasando todo a vivienda pero ni caso. Supuestamente pasan todos los reclamos a legales".

Además, Fernández señaló que “con el tema cloaca nos dicen que no arreglan las calles. Desde el año pasado abril más o menos presentamos nota para arreglo de calle y nunca nos respondieron. La verdad, últimamente no se hacen cargo de nada hace 6 meses más o menos".

La presidenta de la comisión vecinal de Los Espinillos también apuntó que "las luces qué pusieron por la calle Misiones y por Juan Lapalma dejaron de funcionar, reclamamos y hasta ahora nada”.