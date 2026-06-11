Los habitantes de Los Espinillos planifican una marcha pacífica para reclamar por mejores condiciones de seguridad en la zona. Débora Fernández, presidenta de la Comisión vecinal del barrio habló con Ahora ElDía y contó la situación que atraviesan.

“Estamos sufriendo muchos robos. El barrio ya es prácticamente tierra de nadie. No encontramos respuestas a nuestros pedidos, nos han citado con la policía, pero como que nos tratan de ignorantes y mentirosos. Entonces, la idea es convocar a los vecinos del barrio para hacer el reclamo. El tema de los robos y la inseguridad es mucho ya, se está siendo insostenible, y no encontramos respuesta de las autoridades”, expresó.

Débora señaló que “cuando el vecino quiere hacer denuncia, no se la toman” y que siempre “tienen un pero, y y quedamos en la nada”.

La presidenta de la Comisión relató que “el día viernes, un vecino sufrió un robo, cerca de las siete de la tarde, y el sábado le volvieron a entrar a robar a la casa, le llevaron todo lo que tenía, lo que le quedaba. Es una inseguridad total lo que se está viviendo”.

También denunció que en el barrio “no hay luz”: “En el fondo, la parte que que vivimos varios vecinos, es una boca de lobo, no se ve nada, Y si roban allá adelante, disparan para acá, al fondo, y se meten en cualquier lado, ya que hay un montón de casas que están abandonadas. Hay muchos lugares donde se juntan y y es perjudicial para el vecino, porque no tenemos vida propia. La casa sola no puede quedar nunca”.

Por último, Fernández llamó la atención sobre “el galpón del Municipio que esta en Boulevard Montana y Mosto es lugar de nadie donde se meten cualquiera y también es un lugar que está para nada y nos llena de inseguridad tanto al barrio Los Espinillos como los barrios vecinos. Acá hay muchos vecinos que trabajan que viven el día a día sin dañar a nadie y los qué queman el barrio la mayoría no vive acá son de otras lados y terminamos pegados los vecinos que si queremos salir adelante”.