La cantidad de lluvia caída en los últimos días generó varios inconvenientes en la ciudad, uno de ellos es el empeoramiento de las calles que no están pavimentadas.

Luego del reclamo de los vecinos de las 30 viviendas de Vicoer que quedaron aislados durante el lunes por la precipitaciones. Ahora se suman las voces de quienes viven en Los Espinillos.

Débora, presidenta de la Comisión Vecinal del barrio manifestó a Ahora ElDía que “siempre nos pasa lo mismo, desde hace varios años y no tenemos respuestas. En la última reunión que mantuvimos con el Municipio nos dijeron que no podían hacer nada hasta que se hicieran las cloacas”.

Sobre las dificultades que entraña, señaló que “los más perjudicados son los niños que no pueden ir a la escuela. Y la peor parte es que si llega a pasar algo, no sabemos cómo podemos sacar a alguien de acá, no puede entrar ni una ambulancia. Esperamos pronto tener una solución a este problema”.