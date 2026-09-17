Este jueves a las 17, vecinos autoconvocados se reunirán a protestar en la intersección de las calles Puerto Argentino y 2 de Abril.

Según contó un vecino a Ahora ElDía, el objetivo de la manifestación es “expresar nuestra preocupación por lo que significan las antenas en general, y la falta de certeza científica de que no contaminan. Y particularmente de que la quieren instalar en el lugar donde se potabiliza el agua, que es una preocupación de todos los vecinos, por la posible incompatibilidad de lo que genera la antena y la potabilización del agua, que es un servicio esencial”.

Y agregó: “La idea es solicitar a las autoridades cuál es la pretensión de instalación de la antena, y poder expresar el descontento. Es un grupo de vecinos que hace 17 años, hubo una iniciativa similar, y los vecinos se movilizaron. Finalmente no se instaló. Lo mismo pasó hace unos meses, en la plaza que está cerca, también se intentó instalar una antena y no se logró por el reclamo vecinal”.

Este reclamo se da en un contexto en el que el Municipio dio inicio al proceso de Participación Ciudadana correspondiente a la evaluación ambiental presentada por Telecom Argentina S.A. para la instalación de una antena en la ciudad.

La instalación prevista corresponde a una antena para tecnologías 2G, 3G y 4G, proyectada para la intersección de Schachtel y avenida 2 de Abril, en Gualeguaychú.