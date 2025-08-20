Vecinos de Pueblo General Belgrano presentaron un petitorio al presidente municipal Francisco Fiorotto para expresar su preocupación por la ausencia de un Plan Integral de Ordenamiento Territorial, al tiempo que advirtieron sobre los problemas derivados del crecimiento urbano desordenado y la falta de obras de infraestructura, especialmente en materia de drenaje pluvial.

En el documento, firmado por vecinos del municipio, se señala que las lluvias, incluso de intensidad moderada, están provocando anegamientos reiterados en calles de tierra, lo que genera “intransitabilidad, riesgos para la salud y dificultades cotidianas” para los ciudadanos.

El petitorio remarca la urgencia de anticiparse a eventos climáticos extremos, que se han vuelto más frecuentes por los efectos del cambio climático, y advierte sobre la necesidad de políticas públicas planificadas.

Entre los puntos más destacados del reclamo, los vecinos solicitan al Municipio:

-Información clara sobre si existe o no un Plan de Ordenamiento Territorial, anunciado anteriormente por el Ejecutivo, y la convocatoria a participación ciudadana en su diseño.

-Datos sobre la existencia de un Plan Maestro de Drenaje Pluvial, incluyendo zonas críticas, obras previstas, plazos de ejecución y fuentes de financiamiento.

-Que dicho plan incorpore una perspectiva socio-ambiental, que contemple los efectos del cambio climático, el crecimiento urbano, el manejo de residuos y efluentes.

-La inclusión de reservas urbanas y espacios verdes con vegetación nativa, que cumplan funciones ambientales, sociales y turísticas.

-Información sobre fondos gestionados o previstos a nivel provincial, nacional o internacional para obras pluviales, y su inclusión en el presupuesto municipal vigente.

Finalmente, quienes firmaron el petitorio manifestaron su voluntad de colaborar con propuestas y participación activa en los procesos de planificación, destacando que “el respeto por el ambiente y la calidad de vida fueron razones centrales para elegir vivir e invertir en Pueblo Belgrano”.