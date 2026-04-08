Según datos recabados por UrdiDigital en la Comisaría de Urdinarrain, se registraron 52 denuncias policiales por faltante de dinero y consumos no reconocidos en cuentas del Banco Nación durante el primer trimestre del año. A este registro se añade un caso adicional radicado en los primeros días de abril.

Los montos debitados van desde los 56 mil hasta los 4 millones de pesos por persona. El detalle de las presentaciones judiciales, caratuladas como “desconocimiento de movimientos bancarios”, indica 16 casos en enero, 18 en febrero y 17 en marzo, más una denuncia en abril por 500 mil pesos.

La operatoria reportada incluye pagos de impuestos, multas en otras provincias y compras online no realizadas por los titulares. Los consumos detallados en las denuncias abarcan operaciones en plataformas de suscripción (Disney Plus, Steam), pagos mediante Mercado Pago (Arcos Dorados) y compras en comercios (Casa del Audio, Frávega, Carrefour y Coto Digital), con transacciones que alcanzan los 3 millones de pesos.

Los débitos se registran bajo la red “Tarjeta Maestro”, mientras los damnificados declaran conservar la tarjeta en su poder. Los resúmenes bancarios muestran hasta 19 operaciones continuadas, ejecutadas en cuentas de personas que declaran no realizar transacciones por internet o que poseen la tarjeta asociada a débitos puntuales.

Las causas se derivan a la Fiscalía, con intervención del área de delitos económicos para la investigación. Durante este proceso, los fondos permanecen debitados de las cuentas. El banco indica a los usuarios la revisión de los movimientos en las cajas de ahorro.

Desde la sucursal del Banco Nación comunicaron que se informa a los usuarios sobre estas situaciones y confirmaron registros de casos en otras sucursales. El número de presentaciones supera las 50 denuncias en un plazo de tres meses en la ciudad.

Ante la detección de movimientos no realizados por el titular, la entidad instruye radicar la denuncia policial, concurrir a la sucursal y bloquear las tarjetas. El Banco Nación dispone de líneas de atención las 24 horas mediante Red Link (0800-888-5465) o el Centro de Atención al Cliente (0810-666-4444).