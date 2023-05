A la altura de la parada 15, frente al Regimiento y del otro lado de Urquiza, se han construido una serie de viviendas, en su mayoría con espacios amplios. Los vecinos del lugar buscaron una tranquilidad que comenzó a perderse el año pasado con el robo a una casa cuando sus moradores no se encontraban, y los dos atracos perpetrados al menos por cuatro personas que actuaron de manera sincronizada y con un grado de profesionalismo que lleva a pensar que no se trataría de personas de la zona, aunque no se descarta ninguna hipótesis.

Un grupo numeroso de vecinos atemorizados y con mucha bronca se reunió con el Comisario Inspector Luis Báez, Sub-Jefe de la Departamental, el segundo de Operaciones Comisario Principal Della Giustina y el Comisario Romero, Sub-Jefe de la Novena que tiene jurisdicción en la zona. Los reclamos fueron varios, entre ellos el de la colocación de una garita policial y la presencia de más patrulleros en la zona.

El barrio que fue asolado por la delincuencia se lo conoce como “Los Ceibos”, y Claudia, una vecina del barrio, recordó que en “julio del año pasado, en ocasión de dejar sola la casa, a plena luz del día, nos vaciaron la misma llevando electrodomésticos y herramientas de precisión, por lo que tomamos medidas de seguridad cercando la propiedad y tomando nuestros recaudos”.

“Los Ceibos era un barrio tranquilo en el que vivíamos sin rejas, hasta que pasó lo que mencionada. Un robo atroz en donde prácticamente nos desvalijaron, luego de cuatro años de vivir en paz. Ahora esto que le pasó a los vecinos. Esa noche escuche ladrar a los perros de manera extraña pero no me animé a salir. Ahora, cada vez que tenemos que hacer algo en la ciudad nos turnamos para cuidad la casa. En su momento tuvo el Concejo de Seguridad, pero no pasó nada y ahora esto”, protestó.

Airala, una de las victimas del robo dijo que “vivimos un antes y un después luego de esa noche que no olvidaremos más. Por suerte no tuvimos que lamentar lesionados, pero estos tipos que por las cámaras se ven que actuaban en forma coordinada con unos llegando del monte y otros de frente. Agradecemos la colaboración de la gente, la familia que nos acompañó y acompaña en este duro trance del cual no fácil salir. Mi mujer está con problemas de salud por el momento que nos tocó pasar y ya nada va a ser como antes. Llevamos muchos años viviendo en el lugar y nunca nos había pasado nada. Mi hijo que estaba en la casa pasó por una situación límite con personas que lo hicieron poner de cuclillas con un revolver apuntándole y pidiéndole plata. Según lo que pudimos averiguar un grupo llegó en moto por el monte cortando alambrados de vecinos hasta las dos casas que asaltaron”.

El Comisario Inspector Báez en diálogo con Ahora ElDía, señaló que “siempre tratamos de estar con los vecinos, como en este caso con los de Urquiza al Oeste. Acá tenemos una problemática en un barrio específico, lo que no quita que las zonas aledañas se vean implicada. Los vecinos están molestos con hechos delictivos que han sucedido en los últimos días. Nos encontramos, los vecinos, en forma mancomunada en buscarle una solución .no solamente en la parte policial, también en lo comunicacional para que estén alertas, atentos y nos comuniquen a la brevedad cualquier movimiento sospechoso”.

Dijo que los movimientos realizados por la delincuencia “en este barrio y en otros hechos, nos marcan una audacia que tienen para mimetizarse en la oscuridad, ingresar a los domicilios, sin importarle si hay moradores o no. Delinquen con los rostros cubiertos porque saben que para la investigación policial esto dificulta nuestro accionar. Si bien el principio de ellos es robar en viviendas deshabitadas y cuando se encuentran con gente en los domicilios los reducen con tal de lograr su propósito”.

Por último, indicó que desde la Jefatura Departamental “se trata de distribuir personal y vehículos en la forma más eficiente posible, tratando de disminuir el índice delictivo. Tratamos de hacer hincapié con la prevención, teniendo en cuenta las distancias entre una unidad policial y el lugar donde se registra un hecho, actuando la patrulla o el funcionario que este más cercano, hasta que llegue personal de la jurisdicción”.