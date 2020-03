Vecinos del barrio Vicoer de Gualeyán reclaman mayor seguridad

Un vecino que lleva más de 25 años viviendo en el barrio, fue al galpón que tiene en el fondo de su vivienda en donde tiene un pequeño taller para ayudar en la economía familiar. Fue en ese momento que notó que algo andaba mal: faltaba una soldadora, una moladora y un taladro, que utilizaba para trabajar.

“¿Cómo hago para recuperar lo que me robaron? Soy un laburante que la peleo día a día, y que vengan y me roben las herramientas con las que me gano la vida es muy fuerte”, dijo a ElDía con la voz entrecortada por la bronca acumulada.

Una persona mayor también sufrió a los ladrones y, días atrás, una ferretería que hace poco se trasladó al Boulevard Montana, a una cuadra de Magnasco, también fue víctima de un hecho delictivo.

Una de las propietarias contó que “teníamos un par de soldadoras y un taladro en la vidriera, encima de unas latas de pinturas, a la vista de todo el mundo. Lamentablemente, rompieron parte del vidrio, sacaron las herramientas y huyeron. La pérdida económica es de $35.000 aproximadamente, además de tener que reponer la vidriera y colocar rejas para una mayor protección”.

Los vecinos reclaman mayor iluminación y la instalación de cámaras de seguridad, además de un mayor control en dos calles muy transitadas: Lestonac y Perito Moreno.

La explicación de la policía

El Comisario Principal, Luis Benítez, jefe de la Comisaria Cuarta que tiene una enorme jurisdicción que custodiar en el casco urbano y en la zona rural hasta Rincón del Gato, recibió a ElDía en su despacho, donde habló de los últimos hechos delicitivos.

“Se han reforzado los patrullajes y los jefes formamos parte de las recorridas por todos los barrios. Es fundamental conformar grupos de WhatsApp con los vecinos y mantenernos comunicados en forma permanente, y que ante cualquier sospecha den aviso a la policía”, afirmó el comisario Luis Benítez, jefe de la Comisaría 4ta, una jurisdicción que abarca los barrios 200 viviendas, Pitter, 21 viviendas, Cacique, San Isidro, Villa Malvina, Vicoer, CGT, Inundados y la zona rural hasta el paraje conocido como Rincón del Gato, a unos 30 kilómetros de la ciudad. Son más de 25.000 personas las que viven en todo el radio de acción de la Comisaría 4ta.

Comisario Luis Benítez.jpg

“Se ha incrementado el delito en la zona, y creemos que algunos robos pueden haber sido cometidos por personas que viven en otro lugar de la ciudad”, aventuró el jefe de la Comisaría Cuarta y agregó sobre los reclamos de los vecinos: “Son entendibles, pero hay que entender que la policía actúa, detiene, identifica a personas sospechosas y detiene a sujetos que acumulan causas y terminan recibiendo una condena de prisión efectiva”.

“Los hechos en el Vicoer se caracterizan por ser espontáneos y oportunos. El delincuente ve la chance y ataca y roba lo que está a su alcance, no nos parece que los últimos hechos hayan sido planificados, de ahí que le pedimos a la población que nos llame ante cualquier sospecha, fundamentalmente cuando ve que no es gente habitué del barrio y que anda timbreando entrada la noche”, explicó.