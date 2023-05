Por Fabián Miró

“Quedamos aislados, primero cerraron el ingreso al barrio por Perito Moreno quedando dicha calle como salida a Primera Junta, ahora esto de la Magnasco que no soluciona nada. Lo ideal sería que se cumplan con las normas establecidas, que se respeten los límites de velocidad y que se estacione donde corresponde”, señaló a AHORA ElDia una vecina visiblemente ofuscada.

Otra vecina del barrio se mostró sorprendida: “no sabía nada de esta decisión que me parece incoherente desde todo punto de vista, dado que nos quedamos sin una entrada principal. Solo nos queda la calle Ángel Elías que es una cortada de una sola cuadra que se va a congestionar porque todo el tránsito de quienes ingresan al barrio va a ser por ese lugar, o por la calle Juana de Lestonac, que viene de la Villa Malvina, Juan Lapalma o alguna que venga por el Boulevard”.

Un vecino que mateaba en la vereda indicó que “quedamos un poco aislados, tenemos que dar muchas vueltas para entrar al barrio, ni hablar de los que no conocen la zona. Tienen que poner un GPS para ingresar al barrio y una vez en el mismo te preguntan porque no tienen una entrada más simple y accesible”.

Un distribuidor, desconociendo la medida se metió en contramano con su vehículo. Avisado dijo que “no vi la nueva señalización y no me entra en la cabeza que hagan esto. Sé que la calle Magnasco es transitada, pero con permitir estacionar en una mano alcanzaba y dejaban que los coches circulen en uno y otro sentido. Para los que repartimos mercadería es una verdadera complicación, ya que entrábamos y salíamos al barrio por calle Magnasco. Y ahora no sabemos cómo vamos a trabajar, porque así como están las cosas demoramos dos o tres veces más. No tengo ida a quien se le ocurrió esto, pero al laburante le complicó la vida”, señaló.

Los Comerciantes

El titular de un almacén que se encuentra sobre calle Magnasco dijo que “esta medida a los que tenemos negocio nos perjudica notoriamente. Abrimos a las siete de la mañana y cerramos a las diez de la noche. Tenemos nuestra clientela, como también que mucha gente que sale de la ciudad, vive sobre esta misma arteria, camino a la Ruta 136, se detiene a comprar lo que necesita. A esa gente la perdemos, y en momentos tan delicados como los que estamos pasando no podemos darnos el lujo de perder un solo cliente. Por otro lado, indicó que “con respetar la norma de estacionar de un solo lado de la arteria, era suficiente”, manifestó a AHORA ElDia.

Un comerciante que se dedica a otro rubro indicó que “desde que se implementó esta medida, mermó considerablemente la cantidad de clientes que vienen a la agencia. La verdad estoy preocupado. Bastaba con hacer cumplir las leyes de tránsito. Nada más que eso y no hacer la más fácil que es hacer la calle Magnasco de un solo sentido”.

Cabe destacar que la calle Perito Moreno que une Magnasco con Primera Junta, es mano en sentido este-oeste, se la puede utilizar como salida del barrio. El pedido de la gente es de que vuelva a ser doble mano y que se estacione en una sola mano, como lo fue por años.

Por otra parte, hace años que se pide por parte de los vecinos, que se abra una calle que una la calle Neyra con el Boulevard Montana y la continuidad de la mencionada calle hacia el centro. Se trata de un proyecto que lleva años durmiendo en los cajones de la Municipalidad, en su momento se realizaron una serie de promesas por parte del gobierno municipal para gestionar con el propietario de un terreno amplio que está limpio, pero en desuso, sin ninguna construcción, para que en el lugar se continué con el trazado de la calle Neyra que sería de gran solución para los barrios y para el tránsito en general.