María vecina del barrio contó a Ahora ElDía sobre la problemática que “se trata de dos o tres terrenos baldíos que se han convertido en un basural y un monte, y están generando un espacio propicio para el criadero de roedores y otros insectos y animales. Además de que se tiran ciertos objetos que sabemos que no son de buena procedencia. Incluso, lo usan algunas personas para esconderse de la Policía. De hecho, hace unas noches atrás, persiguieron a un delincuente, pero se escondió ahí dentro y la policía no pudo sacarlo. Eso está oscuro y es tierra de nadie. Ya se han hecho varias denuncias en Municipalidad y no hay forma de que limpien ese lugar. Hay vecinos chiquitos que tienen que cruzar por ese lugar y hay roedores e insectos de todas clases y es tierra de nadie”.

En esta línea, Ruben Morales, vecino La Milagrosa manifestó que ya se iniciaron expedientes con el reclamo pero que siguen sin tener respuestas y que de hecho “el 14 de noviembre me hicieron una boleta de que tenía 24 horas para cortar el pasto de la vereda de mi casa sino me labraban una multa. En ese momento, hacía 20 días que estaba operado del tobillo, por eso no lo había cortado. Y aún en recuperación, me tuve que levantar para hacerlo. Sin embargo, con estos terrenos y las denuncias que hemos hecho, no han venido a solucionarlo".