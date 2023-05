La situación preocupa a toda la zona de la Termina del colectivos y se extiende hasta las inmediaciones del Supermercado ubicado en el Boulveard Pedro Jurado y Urquiza.

Ahora ElDía se contactó con un grupo de vecinos que manifestaron que “hace dos meses soltaron a uno de los delincuentes de la zona. Son 5 hermanos que se van rotando, siempre uno está adentro y los otros sueltos; pero en el último tiempo soltaron a uno de los más difíciles y ya ha robado en seis casas de la zona”.

“Se trata de la zona comprendida entre la terminal de colectivos y el Supermercado ubicado en el Boulveard Pedro Jurado y Urquiza!, explicaron, y agregaron que ya ”robaron atrás de la Terminal, otra casa en calle Angelelli,, también intentaron entrar a otra casa donde rompieron un vidrio y no lo lograron. Quedaron filmados pero como no están nítidos, la Policía nos dice que no pueden hacer nada".

Además, relataron que el fin de semana pasado, la víctima de la inseguridad fue una mujer que vive junto a sus dos hijos: “Le entraron a la casa y le sacaron televisores, ropa,, una bicicletas, las garrafas y todo quedó registrado en cuatro cámaras del barrio, pero como no se ve con nitidez, la Policía no puede hacer nada”, relataron los afectados a Ahora El Día.

Además, solicitaron que desde la Justicia aceleren los plazos para pedir allanamientos porque muchas veces “los mismos vecinos que las cosas están en un domicilio pero la Policía no puede ingresar”.

Asimismo, señalaron que uno de los hermanos que acosa a la zona está cumpliendo prisión domiciliaria, “y cuando pasa la Policía él les firma pero después anda toda la tarde en la calle; y los vecinos no quieren decir nada por miedo a las represalias”.

Finalmente los vecinos dijeron que están cansados de esta situación y pidieron mayores respuestas y seguridad: “Ellos saben quienes son; el último robo fue hace tres días, seguro que y vendieron todo y a la persona afectada la arruinaron. Somos trabajadores que tenemos que empezar todo de cero”, lamentaron.