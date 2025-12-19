Un hombre fue detenido tras ser sorprendido cuando intentaba sustraer una bicicleta en la zona de calles 2 de Abril y Magnasco. Personal policial fue comisionado por el Comando Radioeléctrico luego de un aviso de vecinos, quienes habían interceptado a un individuo en el momento en que intentaba llevarse el rodado.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el propietario de la bicicleta, quien explicó que había dejado su rodado —una bicicleta rodado 29— estacionado fuera de un comercio. Al advertir la maniobra delictiva, logró alcanzar al presunto autor y detener su marcha con la colaboración de un vecino, dando inmediato aviso al 101.

Puesta en conocimiento la Fiscalía en turno, se dispuso la detención del autor del hurto y el secuestro del rodado, que posteriormente fue restituido a su legítimo dueño. El hecho quedó a disposición de la autoridad judicial y se continúan realizando las actuaciones de rigor.