Vecinos escrachan el negocio del padre del acusado por abuso sexual

Los manifestantes expresaron su repudio contra el acusado, pidieron justicia y pintaron un auto y parte de la propiedad ubicada sobre la calle Nágera, en la zona oeste de Gualeguaychú.

El caso:

La historia se remonta a principios de agosto, pero tomó notoriedad este viernes cuando desde las redes sociales se inició una campaña de escrache al acusado luego de que la supuesta víctima ratificó en una Cámara Gesell los posibles abusos que padeció por parte de la pareja de su madre.

Fue su abuela paterna la que a principios de agosto sospechó que algo no estaba bien con su nieta de 6 años. Ella ve a la menor cada 15 días, cuando su hijo tiene la custodia tras la separación con la madre de la niña. Y fue en una de esas visitas de fin de semana que percibió algo que llamó su atención. “Un sábado a la noche la estaba bañando y cuando le toqué la cola ella me gritó ‘ahí no me toques que me duele’, pero no quiso contar nada sobre por qué le dolía, tenía todo rojo”, contó la mujer a ElDía.

La olla se destapó de una conversación que tuvo la nena de 6 años con su prima de 5, cuando miraban fotos y notaron una pose de una de sus tías que llevó a la supuesta víctima a decir que el novio de su mamá se lo hacía a ella. Fue su prima la que luego le contó a su madre lo que le había dicho la nena, y aunque esto generó la sorpresa de la familia, se prefirió ir con mucha cautela para conseguir toda la información y bien decodificada.

La nena volvió a la casa de su abuela, donde vive su padre tras la separación, 15 días después y fue esta mujer la que le sacó toda la información. En diálogo con ElDía, María relató lo que su pequeña nieta le contó: “Tengo miedo abuela de contarte, porque me dijo que no tenía que contarle esto a nadie. Yo lo dije quédate tranquila que todos te vamos a proteger y la nena me contó cómo le hacía poner su piernita arriba de él y que ella sentía algo duro. Lo hacía cuando la madre estaba trabajando. Él la llevaba a la pieza, la acostaba en la cama, iba al baño y volvía envuelto en una toalla. Se quitaba la toalla y le ponía la piernita arriba. En otras veces la acostaba boca abajo a mirar dibujitos, le sacaba los pantalones y fregaba su miembro en la cola, mientras le decía vos seguí mirando los dibujitos”.

La abuela de la nena no puede creer las palabras que salen de su boca. Se aflige y llora al recordar el desagradable momento en que la niña de solo 6 años le contaba en primera persona lo que le hacía el novio de su madre. “No llegó a más porque la nena habló, y desde ese día la nena no fue más a la casa”, agregó.

La madre de la niña también habló con ElDía y brindó otros detalles de la relación que mantenía con el acusado. Mantuvieron un noviazgo de 1 año y dos meses, pero durante ese tiempo nunca convivieron. Se conocieron por el trabajo de la joven madre en la zona oeste de la ciudad y nunca mostró una faceta que hiciera sonar las alarmas. “Se preocupaba por las nenas, las llevaba al médico, estaba muy presente. Después que hago la denuncia me entero que tiene dos denuncias por violencia de género de las cuales yo no estaba enterada, de dos chicas diferentes con las que había tenido una relación”, comentó.

La denuncia se radicó el 17 de agosto. “Fuimos con el padre de las nenas a la comisaría de Violencia Familiar y cuando estábamos ahí llegó él. Me pedía explicaciones y como yo no le respondía dijo que eran todas cosas que el padre (biológico) le metía en la cabeza”, señaló.

La causa actualmente está en manos del fiscal Guillermo Biré, que hoy por la mañana estuvo presente en la Cámara Gesell que se le practicó a la niña. Según lo que el abogado le reprodujo a la madre fue que “su hija los había dejado a todos con la boca abierta, desde que se sentó contó todo lo que le pasó, no estuvo nerviosa y los psicólogos creyeron la historia porque era un relato firme”.

Por lo pronto el denunciado no está detenido y será llamado a declarar bajo el delito de abuso sexual simple. “Abusaste de mi hija hdp y cuando la nena habló dijiste que eran mentiras de la nena, que estaba manipulada por su papá .. hoy que los psicólogos hicieron la Camara Gessel que vas a decir, que ellos también mienten ? ... basura .. estuviste tranquilo porque no la penetraste y sabias que al ser abuso simple no ibas preso ... pero voy a hacer justicia por mi hija y voy a investigar para que se te sumen más causas porque se que mi hija no fue la única”, escribió la madre de las niñas en su cuenta de Facebook.