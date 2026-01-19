La tranquilidad de la mañana de este lunes 19 se vio alterada en la zona suroeste de la ciudad de Concordia, cuando transeúntes que circulaban por la Defensa Sur encontraron el cuerpo sin vida de una persona en el interior de un zanjón. A simple vista no tiene lesiones.

Según se informó a AHORA, el hallazgo generó un inmediato despliegue policial. Un móvil de la Comisaría Segunda se hizo presente en el lugar y, bajo la coordinación del comisario Gustavo Rivero, se iniciaron las primeras actuaciones.

El fiscal José Arias dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia que permitirá establecer si el deceso se produjo por causas naturales o si se trató de un hecho violento.

Fuentes policiales confirmaron que, hasta el momento, no existen denuncias de personas desaparecidas en la ciudad, lo que añade incertidumbre a la investigación. “Estamos aguardando los resultados forenses para avanzar en la causa”, señalaron voceros oficiales al sitio Concordia Policiales.

Horas más tarde, personal de la División Investigaciones, a cargo del comisario Miguel Martina, se sumó al operativo con tareas de relevamiento de cámaras de seguridad y búsqueda de elementos que permitan reconstruir lo ocurrido en el sector.

El caso mantiene en vilo a los vecinos de la Defensa Sur, quienes se mostraron sorprendidos por el hallazgo y esperan respuestas sobre la identidad de la víctima y las circunstancias de su muerte.