Una insólita situación se registró durante las últimas horas en la zona donde funciona el refugio de la protectora de animales, luego de que personas intentaran realizar una conexión clandestina al tendido eléctrico y terminaran derribando un poste, provocando un corte de energía en el lugar y en viviendas vecinas.

Según pudo saber Concordia Policiales, los vecinos habrían intentado colgarse de la luz y, al subir al poste para efectuar la conexión, la estructura cedió y terminó cayendo, dejando sin suministro eléctrico al refugio y a otros domicilios lindantes.

Al tomar conocimiento de lo ocurrido, el personal de la Cooperativa Eléctrica se hizo presente en el lugar y trabajó para reparar la estructura dañada y restablecer el servicio de energía eléctrica en la zona.