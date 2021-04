Vecinos volvieron a marchar a Desarrollo Social pidiendo más alimentos

Se trató de una protesta organizada a nivel nacional y que tuvo su réplica en Gualeguaychú, con la presencia de Barrios de Pie, Libres del Sur y otras agrupaciones en frente a la sede de Desarrollo Social.

Allí, los referentes hicieron entrega de un petitorio dirigido al Secretario de Desarrollo Social, Salud y Ambiente Martín Roberto Piaggio. En el texto al que accedió ElDía, se solicita "ayuda del Estado para la entrega de alimentos a nuestros merenderos".

"Estamos trabajando con tres merenderos de Gualeguaychú y se nos hace imposible poder brindarles comida y merienda a más de 90 familias y alrededor de 300 chicos", sostuvieron.

"Cada vez más familias llegan a nuestros merenderos a pedir ayuda de alimentos y no sabemos como expresarnos con ellos, no queremos que se olviden de los más necesitados", manifestaron y pidieron una respuesta al Estado Nacional, ya que "las familias no pueden esperar por un plato de comida".