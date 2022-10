Como en las anteriores manifestaciones que se llevaran a cabo en la entrada misma a la reserva en primer lugar se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, para luego hacer uso de la palabra gente involucrada y preocupada por la suerte de la reserva. Remarcaron que se trata de un ecosistema que en el caso de construirse viviendas se alteraría y se perdería todo lo que ha trabajado, conservado y recuperado en las últimas décadas.

Javier Fiorotto en representación de los vecinos remarcó que “nos une una causa en común que creemos muy legítima” y que no “estamos en contra de ningún proyecto de producción agroecológica” y “creemos que la Reserva Natural Las Piedras bajo ningún punto de vista es el lugar indicado para el desarrollo de dicho proyecto del Municipio de La Ciudad de Gualeguaychú”.

Reprochó que “los funcionarios municipales jamás se acercaron a los vecinos y a la ciudadanía para comentar y consensuar dicho proyecto de tamaña magnitud”.

Luego de Fiorotto hicieron uso de la palabra Gastón Rébora, miembro del club del viernes a quien definió como una ONG que “se preocupa y ocupa de los problemas de la ciudad sin ningún tinte o inclinación política”. Destacó que “no nos gusta el avasallamiento que pretenden hacer con la Reserva que es de todos. Trabajamos por causas justas y luchamos contra todo tipo de atropello”. Posteriormente hablaron Franco Cabrera y Luisina Báez, dos jóvenes alumnos de quinto año de nuestra Señora de Guadalupe, quienes recordaron que elaboraron un “proyecto para que Las Piedras sea declarada área protegida provincial en el Senado Juvenil y que el mismo fue considerado inviable por las autoridades, en una medida que consideran fuera de toda lógica y que nos molestó mucho porque se trabajó, estudió y fundamentó el proyecto con leyes que están en vigencia como la Ley General del Ambiente Nº 25672 que rige en todo el país desde el 2002 y tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de la preservación, conservación, recuperación y el mejoramiento de recursos ambientales”.

Por su parte el abogado Fabián Otarán habló con “una mirada desde la política y del estado de derecho por parte de una gestión que niega todo, amparado en la última elección que los proclamó como gobierno municipal, tomando la gestión de Martín Piaggio decisiones contra el sentido común chocando contra la ciudadanía y contra sus propios electores”. Señaló que el “proyecto de construcción de viviendas en Las Piedras es totalmente inviable, un proyecto digno de los países totalitarios que planifican las sociedades y no dejan que las mismas avancen con su propia idiosincrasia. Venga de una visión marxista o de la economía popular como la llama Juan Grabois, se está contraviniendo normas específicas. No se puede gobernar con medidas inconsultas y caprichos”.

Adrián propietario de un terreno frente a la reserva aseveró que “el Municipio no podrá avanzar si no tienen un permiso de uso de suelo”. Por su parte, Gustavo Michel, productor y vecino de Las Piedras expresó que “quienes habitamos la Colonia nos oponemos en forma contundente que alteren una reserva que es de todos y no de un sector en particular”.

Finalmente Natacha Crimella, ambientalista muy comprometida con la temática dijo que le gustaría que “los concejales del oficialismo nos brinden una explicación de este avasallamiento. También que expliquen por qué fueron a pedir plata a Nación, sin especificar en punto alguno que iban a construir viviendas en un área protegida. Voy a pedir la banca abierta y les voy a exigir que a esa área natural se la respete como lo marcan las leyes vigentes”.