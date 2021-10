Vecinos y productores reclamaron por la construcción de un retome en la Ruta 14

Los productores dijeron que “la “falta de colectoras por donde transitar es un problema y que al retome en sentido norte-sur que se toma en dirección al norte, mucha gente lo circula en contramano con los peligros que esto acarrea”.

“La idea de quienes viven en la zona, o bien tienen comercios o trabajan en el campo es la que se haga un nuevo retome en sentido sur-norte para que las maquinarias agrícolas puedan circular por el costado de la Autovía, salir de caminos vecinales que están enfrente y acceder al camino de Villa Lila que era el que antiguamente se utilizaba para viajar a Larroque”, expresaron los productores, añadiendo que “la maquinaria tiene que hacer, entre ida y vuelta, unos diez kilómetros más hasta el cruce las rutas 14 y 16, cruzar el puente y retornar por una colectora que está pedazos hasta el acceso a Villa Lila. Entendemos que con un retome un poco más cerca, se había la tarea más sencilla”.

Néstor Visconti y German Angelero, productores agropecuarios y prestadores de servicio indicaron que “el retome para el lado del oeste es sumamente necesario, dado que uno viene por caminos de tierra, colectora en el caso de que haya quedado algo y no tiene por donde cruzar, los retomes están muy alejados uno de otro y se sabe que la maquinaria agrícola no puede transitar por autovías por el peligro que esto significa. No nos dejan demasiadas alternativas que pasar por donde se pueda y de esa manera evitar un vueltón, mayores gastos y pérdida de tiempo”.

reclamo 2.jpeg

Oscar Martinelli, presidente de la Junta de Gobierno de Costa Uruguay Sur, dijo a ElDia que “el retorno en su momento estaba planificado, pero a ciencia cierta, no sabemos por qué no se hizo. La no realización del retome complica a los vecinos, que cada vez son más en la zona con la suma de comercios de distintos rubros, paradores, chacras, distintos emprendimientos. Si se viene circulando desde la zona de Perdices, hay que hacer el retome a contramano, aunque no nos guste hacerlo otra no queda”.

Amílcar Ramírez, propietario de una parrilla ubicada frente al retome sobre la mano que va a Buenos Aires, expresó que “vivimos al filo de una tragedia porque por el lugar pasa toda la gente que vive en la zona, camiones, maquinarias agrícolas, muchos de los cuales atraviesan a contramano por la falta de un retome que baje en la colectora y nos permita acceder a nuestros puestos de trabajo. El malestar de los vecinos es grande y si no llegan respuestas lógicas es probable que se tome alguna medida”, advirtió.

Posteriormente, se hicieron presentes autoridades y profesionales de Vialidad Nacional encabezados por el Director de Vialidad Provincial, Daniel Koch, quienes llegaron con un plano de lo que podría llegar a hacerse, pero en el caso de que pueda llegar concretarse se presentó la figura de expropiación de superficies de tierra para poder hacer la obra.