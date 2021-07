Vela: Lange y Carranza cayeron al sexto puesto pero mantienen sus chances

Cumplido el 75 por ciento de las carreras regulares, los argentinos ocupan el sexto puesto -iniciaron el día en el cuarto escalón- con 47 puntos, por lo que deberán recuperarse en las tres regatas finales para llegar a la medal race con expectativas de podio.

Delante de ellos en la tabla acumulada se ordenan los equipos de Italia (18), Gran Bretaña (24), Alemania (32), Australia (35) y España (40).

Lange y Carranza Saroli, ganadores de la medalla de oro en Río de Janeiro 2016, registran en su tarjeta de competencia la siguiente progresión de posiciones: 6º, 2º, 5º, 8º, 4º, 6º, 6º 14º (descartada) y 10º.

"A Ceci se le quedó dura la espalda y no se podía mover en el barco. Fue muy difícil, es un barco muy exigente, no podía llegar a los cabos y no teníamos velocidad. No se puede navegar así", expresó Lange terminada la actividad en dialogo con TyC Sports.

Este domingo desde las 0.05 se completarán las tres pruebas finales de la instancia regular y el martes a las 3:33 tendrá lugar la medal race (puntuación doble) con los diez mejores clasificados en busca de las medallas y los diplomas olímpicos.

El binomio argentino, portador de la bandera nacional en la ceremonia de apertura de Tokio 2020, intentará mantener a la vela argentina en el medallero por séptimo Juego consecutivo desde que el correntino Carlos Espínola (clase Mistral) inauguró la cosecha en Atlanta '96.