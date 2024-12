Arranca la fecha 27 de la Liga Profesional, en la que se definirá al campeón que saldrá entre Vélez (48), Talleres (48) y Huracán (46). Este domingo a las 19.30 se jugarán los partidos decisivos: el Fortín recibirá al Globo y la T será local ante Newell’s. Además, también se confirmarán los clasificados a la copas, con Boca expectante para saber si se abre un cupo o no (necesita que el campeón sea Vélez o Talleres).

¿Qué necesita cada uno de los candidatos para ser campeón? Vélez es el que más chanches tiene porque si gana dará la vuelta olímpica, pero si empata, tendrá que esperar que Talleres no le gane a Newell’s. Por su parte, la T debe ganar y que los de Liniers no lo hagan ante el Globo. Huracán es el más complicado: tiene que sumar una victoria y esperar una ayuda de la Lepra, ya sea un empate o triunfo.

LIGA PROFESIONAL: LOS PARTIDOS QUE RESTAN JUGARSE

Domingo 15 de diciembre

17 horas | Defensa y Justicia vs. Unión

17 horas | Platense vs. Gimnasia

19.30 horas | Talleres vs. Newell’s

19.30 horas | Vélez vs. Huracán

Lunes 16 de diciembre

21 horas | Atlético Tucumán vs. Central Córdoba

21 horas | Independiente Rivadavia vs. Riestra