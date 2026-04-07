El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Irán podría ser “eliminado” en una sola noche horas antes del vencimiento de su ultimátum a la nación islámica, tras casi 40 días de hostilidades.

La noche señalada por Trump “podría” ser la de este martes, como se encargó de aclarar el mandatario norteamericano, quien incluso eligió la hora 20 del Este de los Estados Unidos, las 21 en la Argentina.



De hecho, Estados Unidos e Israel ya lanzaron este martes un ataque contra un puente cerca de la ciudad iraní de Qom, al sur de Teherán, según informes de los medios locales.

“Todo el país podría ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo”, fue la frase de Trump que se escuchó durante la transmisión de la cadena CNN y tomó la Agencia Noticias Argentinas.

La isla iraní de Kharg era blanco de ataques, de acuerdo con los primeros informes de la jornada.



El ejército de Israel advirtió el martes a los ciudadanos iraníes que eviten viajar en tren hasta al menos las 21 hora local (17.30 GMT) de este martes. También sugirió que no se acercaran a las vías ferroviarias durante dicho lapso, a partir del anuncio.



El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) informó el martes que interceptó un buque portacontenedores de propiedad israelí que intentaba transportar equipo militar a Israel a través de un puerto en los Emiratos Árabes Unidos sin pasar por el estrecho de Ormuz, según Sepah News, su medio de comunicación oficial.

Fuente: NA