Manuel Ferrari organiza una venta de pollos asados para juntar dinero para que Alicia Montiel, su mamá, pueda seguir con su rehabilitación.

“Ella se empezó a sentir mal uno o dos días antes, así que la llevaron un fin de semana al Hospital, en ese momento, no le dieron bien el resultado, y después se agravó su cuadro. Después de los procedimientos, detectaron que le había dado un ACV, y quedó internada un mes en terapia intensiva. Evolucionó dentro de los esperado para ser trasladada al centro de rehabilitación en Galarza”, relató Manuel sobre lo que le pasó a su madre.

“Es un tratamiento que estamos costeando a pulmón, nos dijeron que para que sea efectivo tiene que ser por seis meses, y cada mes cuesta 5 millones y medio. Estamos haciendo rifas y ventas para buscar de todos lados seguir costeando esta rehabilitación. Ha evolucionado, y se nota que tiene ganas de seguir mejorando. Es muy complicado que sin el tratamiento se recupere bien”, detalló sobre la situación familiar que atraviesa.

Por esto, este domingo 12 de abril, realizarán una venta de pollos asados a un valor de $18.000, que se retiran en la Asociación de Alemanes del Volga en la calle Ituzaingó al 1259. El contacto para el que quiera colaborar con la compra de un pollo es 3446-369227. También reciben donaciones a través del alias alimontiel.mp

Manuel contó que solicitaron ayuda a Desarrollo Social para acceder a una casa, ya que el departamento que alquila su mamá está en un tercer piso, y su actual situación, no le permite subir escaleras.