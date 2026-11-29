Este sábado al mediodía, policías de la Comisaría Tercera que se encontraban de recorrido por las inmediaciones de San José y Federación intervinieron en un procedimiento por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Narcomenudeo.

El operativo tuvo lugar minutos después de las 12, cuando los efectivos observaron a dos hombres en el exterior de una vivienda precaria, tipo rancho, realizando un intercambio de elementos de manera disimulada.

Según informó la Policía, “al intentar identificarlos, uno de ellos se dio a la fuga, mientras que el otro ingresó al lugar, descartando distintos elementos, entre ellos una billetera, dinero en efectivo, un teléfono celular y una media que contenía envoltorios sospechosos, siendo demorado en el lugar por los funcionarios policiales”.

Ante esta situación, se solicitó la intervención de personal de la División Drogas Peligrosas, quienes realizaron las diligencias correspondientes y procedieron al secuestro de aproximado 20 envoltorios de nylon que contenían clorhidrato de cocaína. El test orientativo de campo dio positivo.

Asimismo, se procedió al secuestro de teléfono celular y la suma de alrededor de 75.000 pesos en efectivo, entre otros elementos.

Puesta en conocimiento la Agente Fiscal en turno, dispuso la aprehensión del hombre, de 30 años de edad, quien fue trasladado a la Jefatura Departamental para cumplimentar las diligencias de rigor, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.