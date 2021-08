Vendió un auto y lo mataron frente a su nieta porque no arrancaba

El sangriento asesinato ocurrió cerca de las 11 de este sábado a metros de la casa de Isolini, en la esquina de las calles Víctor Hugo y Urquiza, en la localidad de General Rodríguez, en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

Domiciano era almacenero y tenía cinco hijos de 12, 14, 29, 31 y 32 años. Tiempo atrás, él decidió vender su Chevrolet Corsa modelo 2007 a 140 mil pesos, por lo que lo difundió entre sus amigos y conocidos hasta que Taborda quiso comprarlo.

"El auto estaba en condiciones, pero había que arreglarlo. Mi papá, como a él lo conocemos desde bebé, está empezando, tiene un hijo chiquito, lo quiso ayudar y se lo vendió por 80 mil pesos. Quedaron en que se lo iba a terminar de pagar en cuotas", contó Soledad Isolini (29), hija de la víctima.

Gonzalo Joel Taboada (20) fue detenido por el asesinato..JPG Gonzalo Joel Taboada (20) fue detenido por el asesinato

La venta fue concretada hace una semana. Domiciano utilizó parte del dinero de la compra para arreglar el auto y se lo entregó, contó la hija a Clarín. Así comenzaron las discusiones telefónicas y por WhatsApp porque el auto no arrancaba.

"Mi papá se lo vendió y le explicó que era un auto para arreglar, además parte de la plata la había gastado en repararlo para entregárselo en condiciones. Se lo llevó de acá andando. No sé qué pasó", explicó Soledad.

El asesino es familiar de la víctima. Él se crió junto a un hermano de Domiciano y compartieron reuniones familiares y encuentros toda su vida. Soledad aseguró que Gonzalo, padre de un bebé de 6 meses, es un pibe callado, tímido y reservado, por lo que nunca pensaron reacción semejante.

"Mi papá lo quiso ayudar, por eso se lo vendió a ese precio, el auto estaba para arreglar. Pero más allá de todo, era una persona de la familia, no iba a pelearse por plata. Yo creo que por eso no se pudo defender, porque no se imaginó nunca una reacción como esta", reflexionó la joven, que todavía espera el resultado de la autopsia para poder despedir a su papá.