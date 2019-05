Venezolanos marcharon a los cuarteles para exigir el regreso de la democracia

Un centenar de venezolanos marchó este sábado hacia los principales cuarteles del país para exigir a la Fuerza Armada que cese su apoyo a Nicolás Maduro, tras el alzamiento del martes. Los manifestantes entregaron una proclama en la que piden a los militares respaldar un gobierno de transición encabezado por Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino de Venezuela por más de 50 países. Minuto a minuto (hora de Venezuela / GMT -4): 13:30: la agencia de noticias EFE concluyó que el grupo más numeroso se dirigió hacia el control militar de la residencia presidencial La Casona, que hace años no ocupa ningún mandatario, donde fueron frenados por un grupo de policías que cortaban el paso equipados con equipos antidisturbios. Allí, los manifestantes, la mayoría de ellos de avanzada edad, intentaron dialogar y entregar el documento de la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional, que les garantiza el perdón jurídico si se rebelan contra Maduro. Tras una breve espera, se unieron al grupo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) también con equipos antidisturbios y algunos con máscaras de gas. El comandante del grupo de la GNB recibió el documento y posteriormente lo quemó, según pudo constatar EFE mientras afirmaba que no iban a traicionar su deber. 12:45: el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, se expresó en Twitter sobre la crisis en Venezuela: "La represión perpetrada por Nicolás Maduro no tiene límites. Las fuerzas del régimen atacaron un servicio católico, conduciendo motocicletas a la iglesia, usando gas lacrimógeno e injuriando a muchos. Respaldamos al pueblo de Venezuela y a su presidente interino Juan Guaidó para apoyar una transición pacífica". 12:40: el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, conversaron sobre la situación en Venezuela y la alternativa del diálogo como solución a la intensa crisis que sufre el país sudamericano, anunció este sábado el cubano. El jefe de Estado de la isla no especificó cuándo ni cómo se produjo la conversación con Trudeau, a quien agradeció "su oposición a la Ley Helms Burton" de EEUU, cuyo título III permite llevar ante cortes estadounidenses demandas por propiedades confiscadas en la isla tras la Revolución. Cuba, estrecho aliado del régimen de Nicolás Maduro, reiteró su apoyo al gobernante durante un levantamiento liderado el martes pasado por Juan Guaidó. 12:15: el diputado Jorge Millán sostuvo: "Venezuela entera no aguanta más. Hay estados del país sin electricidad permanentemente. Las cosas son insostenibles para el régimen usurpador". "Quien no tiene la razón usa la violencia para imponerse. La única herramienta que tiene el usurpador es usar la violencia. Es un régimen que no tiene como sostenerse", agregó en una entrevista con VPI. 12:00: el Asesor de Seguridad Nacional de EEUU, John Bolton, dijo en Twitter que el presidente Donald Trump fue "claro" respecto a que Nicolás Maduro "debe irse y que la dictadura debe ser reemplazada por la democracia". 11:55: el concejal Goyo Caribas expresó desde las calles: "La lealtad es con el país, con la familia, no con unos usurpadores. Han dejado (el régimen) que el pueblo se muera de hambre, por falta de medicinas y alimentos". 11:50: Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras, dijo en diálogo con VPI: "La ayuda humanitaria que llegó el 16 de abril no puede seguir siendo burocratizada, existen pacientes y niños que la necesitan. La salud ya está paralizada, por eso nos van a ver en protesta activa". 11:45: se confirmó que en la madrugada de este sábado fueron asesinados un general, otros tres militares y dos policías durante una emboscada de un grupo armado en Aragua. 11:30: venezolanos concentrados en la avenida Centurión, Anzoátegui. De allí marcharon hacia el cuartel militar de la zona para entregar el petitorio. 11:15: la Policía Nacional Bolivariana estableció un cordón en los alrededores de la sede de la Cruz Roja en Caracas para impedir el paso de manifestantes. 11:00: familiares de los militares que participaron del levantamiento contra Maduro denunciaron hostigamiento en su contra. Las casas de los hermanos Sequea Torres fueron allanadas. 10:45: el dictador Nicolás Maduro llamó a la Fuerza Armada a estar lista para defender al país de un eventual ataque de Estados Unidos. Acompañado por el alto mando y miles de soldados, Maduro les pidió "estar listos y prestos para defender la patria con las armas en la mano si algún día el imperio norteamericano osara tocar esta tierra". 10:40: el representante de Juan Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, reiteró que ya hizo los trámites pertinentes para establecerse en la sede de la embajada de Venezuela en el país norteamericano. La decisión será tomada por el Departamento de Estado. 10:30: un grupo de venezolanos llegó hasta el cuartel militar de San Bernardino, en Caracas. Cantaron el himno y pidieron a los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana que se apeguen a la Constitución. 10:00: comienza oficialmente la protesta. El diputado opositor Winston Flores, en diálogo con VPI, afirmó: "Seguiremos avanzando para lograr el cese de la usurpación. Esta vez dejándole un nuevo mensaje a los militares". 9:30: si bien el horario de la convocatoria era las 10:00 local, miles de venezolanos en todo el país ya están reuniéndose en los puntos de concentración para marchar hacia los cuarteles. 9:05: Juan Guaidó recalcó el carácter pacífico de las movilizaciones. "Hoy nos movilizamos de forma cívica y pacífica a los puntos de concentración y unidades militares más cercanas en todo el territorio nacional. El objetivo es llevar nuestro mensaje sin caer en confrontación ni provocaciones", expresó en su cuenta de Twitter. 8:30: el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se reunirá este domingo con su homólogo venezolano, Jorge Arreaza, informó este sábado la cancillería rusa. "El domingo 5 de mayo los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia y Venezuela celebrarán conversaciones en Moscú", dijo un portavoz de la cancillería citado por la agencia oficial rusa TASS. Los dos ministros abordarán el desarrollo de situación en Venezuela. 8:00: el Departamento del Tesoro de EEUU aseguró que funcionarios venezolanos utilizan el programa de comida subsidiada conocido como Clap para lavar activos que supuestamente habrían obtenido a través de corrupción. En una alerta enviada a entidades financieras, la oficina del Tesoro dedicada a crímenes financieros indicó que funcionarios venezolanos "y sus redes" se lucran del Clap "a través de esquemas de malversación y manipulación de precios que involucran lavado de activos comercial y compañías fachada y fantasma". (Fuente: Infobae)