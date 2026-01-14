Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró este martes que en el país han sido excarcelados más de 400 presos políticos, una cifra que contrasta con los datos ofrecidos por la oposición y por organizaciones no gubernamentales, las cuales sitúan el número de excarcelaciones entre 56 y 76.

Además, sostuvo que las excarcelaciones “van a continuar”.

“Del Consejo de Seguridad de Soberanía y la Paz y el Ejecutivo Nacional inició un proceso masivo de excarcelaciones. A la fecha van más de 400 personas excarceladas, las primeras 160 el 23 de diciembre de 2024”, dijo Rodríguez en una sesión del Parlamento.

Indicó que pone a disposición “las listas” con los nombres de las personas liberadas, una exigencia constante entre ONG y familiares de presos políticos que aún no se ha materializado.

“Si vamos a promover la convivencia pacífica, nosotros tenemos que rectificar, nosotros tenemos que buscar mecanismos donde sea la parsimonia, el encuentro y bajarle un poco a la soberbia, pero ustedes (opositores) tienen que bajarle a la mezquindad”, señaló Rodríguez.

Cifras contradictorias

La ONG Foro Penal y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la mayor parte de la oposición venezolana, confirmaron este martes entre 56 y 76 excarcelaciones de presos políticos. La información se produce cinco días después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de “un número importante de personas”.

El director de Foro Penal, Alfredo Romero, informó sobre la excarcelación de la hispanovenezolana Sofía Sahagún, quien ya se encontraba en camino a Madrid.

Romero subrayó que la organización, dedicada a la defensa de presos políticos, solo ha podido verificar 56 liberaciones dentro de su registro, que superaba los 800 detenidos hasta el domingo.

“El gobierno dice que son 116, pero no ha publicado una lista de nombres. Los familiares y los presos siguen en la incertidumbre y en una dolorosa espera”, señaló Romero en otra publicación en la misma red social, publicó El Nacional.