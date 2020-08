Venta récord de dólares: ya se vendieron más que en todo el mes de julio

Según la información oficial, este mes se perfilaría como el que tiene el mayor registró en la compra de divisas. De esta manera, se registró un resultado negativo de u$s 742 millones, frente al de u$s 679 millones de mayo. Además, esta cifra superó en u$s 174 millones a la de julio.

Este raid vino acompañado de una fuerte subida de precio del dólar esta semana. El dólar blue sumó $ 2 el viernes y saltó a $138, con lo que acumuló un alza de $ 6 en las cuatro sesiones. El contado con liqui renovó la tendencia alcista, lo que demostró que persiste la necesidad de los inversores por dolarizarse.

El dólar MEP cerró a $ 129,52 (+0,1%), mientras que el CCL se disparó (+1,5%) y culminó por primera vez en los $ 135, con lo que marcó un nuevo récord. De esta forma, el denominado dólar "fuga" acumula un avance mensual del 8,8% y del 81,4% en el año.

El dólar mayorista trepó 5 centavos hasta los $ 73,58, precio al que el Banco Central (BCRA) colocó su ficha por u$s 50 millones en el MULC. Así acumuló un alza de 42 centavos en la semana. El promedio entre bancos que realiza el Central fijó el precio en los $ 77,80, lo que colocó el valor del dólar "solidario" en los $ 101,14.

Hace algunos días que se especula con que el Gobierno podría tener como plan eliminar el cepo y la compra de dólar. Tanto el presidente como Alberto Fernández como Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete, calificaron como un "problema" a la fuga de divisas. Por el momento desde el Ministerio de Economía no tienen planeada un cambio con respecto a la situación preexistente. (ElCronista)