Vero Lozano se burló al aire de Nicolás Wiñazki por su reclamo sobre la cuarentena

El jueves por la noche, en su programa en TN, Wiñazki se refirió a la extensión de la cuarentena que el presidente, Alberto Fernández, comunicará en los próximos días. “Hoy mi hermana Sofía fue mamá. Fui tío. Está todo bien, tuvo una hija hermosa y divina pero la vi por WhatsApp. Y mi mamá, que es la abuela de la nena, la vio por WhatsApp. Y mi papá, que es el abuelo, lo vio por WhatsApp", contó el periodista.

"¿Está bien lo que está pasando? -se preguntó- Esta cuarentena va a ser la más larga del mundo. Hasta hoy la más larga del mundo es la de Nueva York. Mis hijos no vieron a su prima y no sé cuándo la voy a ver. Mis abuelas no saben cuándo la van a ver. ¿Hace falta? Nació mi sobrina y no la vi y no sé cuándo la voy a ver... ¿Cuándo van a tener clases mis hijos? ¿Cuándo los voy a poder sacar? El Gobernador dijo que los iba a poder sacar cuando vaya de compras, en el anterior anuncio. Y ahora parece que está más inflexible que nunca, que hay que aislarse todavía más y más... ¿Hasta cuándo?”

Ahora bien, este viernes Lozano recibió en el programa que conduce por Telefe, Cortá por Lozano, al doctor Jorge Tartaglione, quien manifestó su “preocupación” por “la militancia anticuarentena”. En ese instante la pareja de Jorge Corcho Rodríguez lo interrumpió y, con tono jocoso, dijo: “Wiñazki… ‘Nació mi sobrina y no lo pude ver. Y mi abuela no pudo ver a mi sobrina’”.

“Bueno, no sé qué dijo pero lo veo en mucha gente”, comentó Tartaglione. A lo que Lozano agregó, con el mismo tono de voz que en su comentario anterior: “Así lo dijo: ‘Estoy muy enojado’”. Tras estas palabras no volvió a hacer referencia al respecto, pero durante horas los usuarios de las redes sociales se manifestaron sobre este gesto. (Infoshow)