El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, volvió a reiterar su rechazo hacia el formato del fútbol argentino: "Lamentablemente el fútbol fue tomando un camino complejo donde en todo se sospecha y nada es claro".

El titular de la institución de La Plata palpitó la final de la Copa Libertadores contra Palmeiras que se disputará el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay: "Todos los títulos tienen un valor porque representás un escudo, una camiseta y también a la gente que te va a ver" y agregó: "No por nada Estudiantes jugó y tiene la posibilidad de llegar a un quinto título internacional".

Juan Sebastián Verón volvió a mostrar su postura en contra del formato y manejo del fútbol argentino; además se habló sobre la inclusión del VAR, volvió a defender a los inversores privados para los clubes y brindó una mirada desde los ideales y la conducción de Estudiantes para haber llegado a la final de la Copa Libertadores 2026.

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"Estamos dentro de un sistema y tenemos que convivir. Lamentablemente el fútbol fue tomando un camino complejo donde en todo se sospecha y nada es claro. Lo que termina siendo un barullo como hoy en un campeonato que no se entiende y tampoco tiene sentido", sentenció Verón al expresar que no hay nada que rescate y le guste de la estructura que maneja la Asociación del Fútbol Argentino.

Verón reveló cómo gestiona en base a ideales del club y el esfuerzo que hizo el "Pincha" para estar a un paso de conseguir una nueva Libertadores: "No por nada Estudiantes jugó y tiene la posibilidad de llegar a un quinto título internacional. Hay detrás una historia, trabajo, un hilo conductor y después el momento llega. Si hacés las cosas bien y sos consecuente con tus ideales, las cosas pasan".

El presidente de Estudiantes apuntó contra la distancia de donde se implementa el Árbitro Asistente de Video: "¿Dónde está el VAR? Porque todos hablan del VAR y nadie sabe dónde está, quién está en el VAR; si están en el VAR o no están. Supuestamente está en Ezeiza. No sé por qué no están en los estadios, sería mejor, busca más credibilidad; dicen que es para abaratar costos".

Por último, volvió a plantear la idea de ingresar inversores privados a los clubes, sin que sea completamente una SAD: "Queremos que los socios decidan si quieren o no ser una SAD en una parte. Lo que pasa hoy, y pasó anteriormente también, es que a los equipos cada vez les cuesta más. Les cuesta más porque los ingresos son los mismos. El mayor ingreso que nosotros tenemos es la cuota social. Eso tiene su límite".

Fuente: Agencia NA