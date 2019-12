Verón confirmó que hay conversaciones para sumar a Andres Iniesta

"Hoy no podemos decir que hay una negociación con Iniesta, pero sí conversaciones", aseguró la Brujita en diálogo con Radio Rivadavia. Y agregó: "Buscar a Iniesta es algo que la gente no se va a olvidar, más allá de si se concreta o no".

La realidad es que, a partir de la relación entre el Jefecito y el mediocampista español, quienes compartieron muchos años en el Barcelona, en Estudiantes quieren hacer el intento por el futbolista de 35 años, que milita en el Vissel Kobe de Japón.