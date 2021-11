“Para los jugadores de nuestra época, llegar a Italia era llegar al fútbol de Maradona. Nos levantábamos para ver al Napoli de Diego. Ir al San Paolo la primera vez, con todo lo que representó”, fue el preámbulo de Verón, quien después dejó a todos mudos en el estudio del programa F90 de ESPN al referirse a su intento de recomponer las cosas con Maradona: “Me hubiera gustado, me hubiera encantado tener una charla. La quise tener, pero fue difícil. En el medio hubo una recomendación de ‘mirá que ya no es él’. Y no se pudo”.

El platense de 46 años prosiguió con su versión: “Se habló mucho. Es difícil hablar, es complejo no tener del otro lado una respuesta, pero yo sé bien la relación que tuve, sé bien lo que hice en ese momento de selección dentro de la selección, que aparte de jugar, sin tener el título, estaba encomendado para otras cuestiones que pasaban muy por alrededor. Y tuve una charla con él después del primer partido. Sé bien lo que me dijo y lo que le dije”.

Juan Ramón Verón, la Bruja, había sido crítico con Maradona tras la Copa del Mundo por la escasa -y errónea desde lo táctico- participación de su hijo en el certamen. “Hay cosas personales mías, mismo del fútbol, que yo no hablo. No tengo la necesidad de contarlo. Las trato de resolver y si me dan angustia o tristeza, las canalizo a mi carrera. Mi carrera fue de esa forma, después del 2002 con todo lo que pasó y se dijo. Siempre traté de hacerme cargo de las cosas y con Diego pasó lo mismo”.

Ruggeri, tomó la palabra e imaginó cómo hubiera sido un reencuentro entre Maradona y Verón: “¿Sabés cómo terminaba? Sin palabras, con un abrazo. Como me pasó a mí”. Mientras que la Brujita añadió: “Yo lo conozco a Diego, en esa escalada siempre va por más. Él busca la respuesta del otro lado. Cuando está la cámara prendida es una cosa, cuando está apagada es otra. Yo compartí Boca y ese período de selección y sé que hubiera sido de otra manera el haber tenido por ahí una charla y que haya recordado también todo lo que hablamos y pudimos tener en ese tiempo de selección”.

Y el ídolo del Pincha compartió una última reflexión: “Queda la tristeza de alguien que futbolísticamente a nosotros, que fuimos futbolistas, nos marcó mucho. Aquellos que compartimos como compañeros, esa etapa de selección, más allá de las historias y todo lo que pasó alrededor, es una lástima el no tenerlo. Realmente es una lástima. Lo tendrían que haber cuidado mucho más”.

