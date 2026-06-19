La situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, da lugar a distintas versiones contrapuestas en torno a los intentos de la oposición por interpelar al funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

En la Casa Rosada garantizan haber activado un equipo de funcionarios para entablar diálogo con los bloques aliados, que presionan al oficialismo, para desactivar los deseos de interpelar al ministro coordinador.

Para eso, están comprometidos el ministro del Interior, Diego Santilli; el armador nacional, Eduardo "Lule" Menem; la senadora Patricia Bullrich; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

"Estamos trabajando activamente para desactivarla", precisó un integrante de la mesa política el día después de que el Ejecutivo lograra posponer la sesión prevista para este jueves en la Cámara de Senadores.

No obstante, desde uno de los bloques aseguraron a este medio que más allá de algunos contactos informales, no existe negociación abierta con el Ejecutivo. "No vamos a hacer más favores. Hasta ahora nadie se sienta a plantearnos qué queremos. Tampoco llamaron para negociar", precisó un legislador de uno de las bancadas aliadas.

El futuro de Adorni es incierto. El presidente Javier Milei insiste en sostenerlo con el respaldo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aunque hay sectores que lo resisten por lo que el oficialismo descarta romper lazos con los aliados.

"Es su juego. Vos les podes pedir que te acompañen en proyectos, pero no podes pedirle que no hagan algo en lo que ni los propios estamos del todo convencidos”, aseveró un integrante de la mesa política.

Si bien en Balcarce 50 ganaron tiempo, el próximo 2 de julio se espera que el ministro coordinador protagonice el primer informe de gestión en la Cámara Alta, en una sesión en la que la oposición evitará enviar preguntas y buscará tratar la interpelación.

Fuente: NA