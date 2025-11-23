El argentino Franco Colapinto sufrió un toque en la largada del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 que le generó problemas en el monoplaza y terminó en el 17° puesto. El triunfo quedó en manos del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que mantiene viva la esperanza de luchar por el título hasta el final.

El podio lo completaron los británicos Lando Norris (McLaren), quien está cada vez más cerca de quedarse con el campeonato, y George Russell (Mercedes).

La carrera que se llevó a cabo en el Circuito Callejero de Las Vegas y tuvo una caótica largada, ya que el brasilero Gabriel Bortoleto (Sauber) chocó al canadiense Lance Stroll (Aston Martin). En medio del caos, el Alpine de Colapinto sufrió un daño por un toque que lo condicionaría de allí en adelante.

Pese a llegar a estar en el duodécimo lugar por la parada en boxes temprana de varios de sus oponentes, Colapinto en ningún momento pudo mantener un ritmo que le permitiera ilusionarse con sumar sus primeros puntos de la temporada.

Por otra parte, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, también sufrió un fuerte choque en la largada y rápidamente cayó al pelotón del fondo. Terminó cruzando la bandera a cuadros en el 15° puesto.

Verstappen y un triunfo para mantenerse con chances

El triunfo en el GP de Las Vegas quedó en manos de Verstappen, mientras que el podio lo completaron el británico Lando Norris (McLaren) y el británico George Russell (Mercedes).

Verstappen tomó el liderazgo en la primera curva, luego de que Norris quisiera encerrarlo y se terminara pasando de largo en la primera curva. Pese a este despiste, el británico terminó en el segundo lugar y sumó unos valiosos 18 puntos que le permiten afianzarse como el gran candidato a quedarse con el título.

El otro piloto que pelea por el título es el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien sigue demostrando que lo sobrepasó la posibilidad de ser campeón del mundo y volvió a protagonizar una floja actuación al terminar cuarto.

La próxima fecha en el campeonato de Fórmula 1 será el fin de semana que viene en el GP de Qatar, donde Norris podría asegurarse su primer título del mundo.

Así quedaron las posiciones en el GP de Las Vegas

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Lando Norris (McLaren)

3- George Russell (Mercedes)

4- Oscar Piastri (McLaren)

5- Kimi Antonelli (Mercedes)

6- Charles Leclerc (Ferrari)

7- Carlos Sainz Jr. (Williams)

8- Isack Hadjar (Racing Bulls)

9- Nico Hulkenberg (Sauber)

10- Lewis Hamilton (Ferrari)

11- Esteban Ocon (Haas)

12- Oliver Bearman (Haas)

13- Fernando Alonso (Aston Martin)

14- Yuki Tsunoda (Red Bull)

15- Pierre Gasly (Alpine)

16- Liam Lawson (Racing Bulls)

17- Franco Colapinto (Alpine)

18- Alexander Albon (Wiliams)

19- Gabriel Bortoleto (Sauber)

20- Lance Stroll (Aston Martin)

Así quedó el campeonato de Fórmula 1 luego del GP de Las Vegas

1- Lando Norris (McLaren): 408

2- Oscar Piastri (McLaren): 378

3- Max Verstappen (Red Bull): 366