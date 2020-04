Vesco, DT de Olimpia: "veo complicadísimo que pueda volver la competencia"

“La idea es no perder tanto lo que habíamos hecho durante el año, pero si hablas con los profesores te dicen que en 72 horas el estado físico de un jugador que no entrena en cancha pierde casi todo. Lo que un jugador puede hacer en su casa es muy diferente a lo que entrena en la cancha. Digo por el trabajo que se hace en pelota y también en la parte física", agregó el DT.

En diálogo con el programa Buenas Noches de Canal Once, Vesco reconoció que si bien el parate del torneo era necesario por el avance del Coronavirus, paralelamente generó cierta bronca. “Para nosotros el parate fue contraproducente. Había que parar, eso estaba claro, pero a su vez veníamos en un gran momento porque habíamos recuperado la punta y lo habíamos hecho jugando a muy buen nivel. Ojalá que volvamos a jugar y que el equipo logre sostenerse en ese nivel, aunque es complicado. Nosotros veníamos en alza y ahora la cuarentena nos pone a todos iguales. Encima, con la incertidumbre de no saber cuando vuelve el torneo”.

Vesco reconoció que la ilusión de pelear por los puestos de vanguardia y estar en la lucha por el ascenso a la Liga Argentina sigue intacta, no obstante, entiende que el regreso del campeonato no será tan sencillo. “Veo difícil que vuelva la competencia. El Torneo Federal estaba estipulado finalizar en junio y en esa fecha también finalizaban los contratos de los jugadores. Esos contratos se pueden solucionar para que los chicos sigan vinculado a cada club, el tema es que los clubes tienen que pagar los alquileres y comidas de los jugadores, y eso va será difícil de negociar. Como todos, deseo que vuelva el torneo, pero siempre y cuando no haya riesgo de nada. Esto si bien es un trabajo, también es un juego, y la verdad no vale la pena poner en riesgo a nadie”.