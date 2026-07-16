La Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril” de la República Argentina difundió este jueves un comunicado de prensa en el cual se pronunció sobre el accionar de los futbolistas de la Selección Argentina. El documento original, que consta en el archivo image_e512bd.jpg, fue emitido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el título “El sentimiento nacional no se negocia”.

La entidad se refirió al despliegue de una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” en el campo de juego, luego del encuentro disputado ante el seleccionado de Inglaterra en la ciudad de Atlanta. En el texto, los representantes de la organización señalaron que el acto trasciende el ámbito deportivo y expone que la memoria y el reclamo por la soberanía territorial continúan presentes en las nuevas generaciones.

El escrito manifiesta que la acción de los jugadores representa un homenaje a los 649 soldados que murieron en el conflicto del Atlántico Sur, a sus familiares y a los sobrevivientes. A su vez, el organismo sostiene que la presencia del mensaje en un certamen de esta magnitud ratifica el lugar de la causa Malvinas dentro de la identidad del país.

El comunicado de prensa finaliza con una consigna sobre la soberanía de las islas y se encuentra refrendado por las firmas de Ramón López, en calidad de presidente, y de Juan Carlos Sosa, secretario de la institución.





Fuente: AHORA