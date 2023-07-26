En el marco de la Campaña de Castraciones llevada a cabo por el equipo del área de Veterinaria Municipal, se incorporó una nueva herramienta para identificar fácilmente los animales ya castrados anteriormente.

Se trata de un tatuaje que se le realiza a la mascota para identificar que fue esterilizada, sean felinos o caninos, lo que permite evitar otra cirugía, en caso que se escapen y/o vuelven a ser adoptados.

Es importante recordar que, para solicitar la visita del castrador móvil municipal, se debe enviar una nota dirigida a Veterinaria Municipal, ubicada en calle España N° 423, solicitada desde la comisión vecinal o las organizaciones pertenecientes a los diferentes barrios, que deseen utilizar este dispositivo móvil.