La atención primaria veterinaria constituye el primer nivel de asistencia para perros y gatos en Gualeguaychú. A través de este servicio, se detectan de forma temprana diversas patologías, se aplican tratamientos iniciales y se orienta a los vecinos sobre las pautas necesarias para preservar la salud de los animales de compañía.

Respecto a la tarea que se lleva adelante, la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, señaló que "la salud animal está estrechamente vinculada con la salud ambiental y la calidad de vida de toda la comunidad. Cada consulta, cada castración y cada acción preventiva forman parte de una política pública que busca proteger a los animales y construir una ciudad más saludable. Desde el Gobierno municipal sostenemos el compromiso de fortalecer estos servicios porque cuidar el ambiente también significa promover el bienestar de nuestros perros y gatos".

Entre las prestaciones que ofrece la Dirección de Veterinaria se encuentran la consulta clínica general, también se contempla el control sanitario de cachorros para verificar su correcto desarrollo, además del seguimiento de animales adultos y geriátricos con el objetivo de evaluar su estado de salud y detectar posibles enfermedades de manera oportuna.

Asimismo, el equipo profesional brinda asesoramiento para la prevención y el control de pulgas y garrapatas, realiza curaciones, limpieza de heridas, suturas cuando son necesarias y retiro de puntos como parte del seguimiento de los pacientes.

La castración también forma parte de las prestaciones disponibles, de acuerdo con la capacidad operativa del servicio, constituyendo una herramienta clave para prevenir enfermedades y promover la tenencia responsable.

Cuando un caso requiere estudios o procedimientos de mayor complejidad, se efectúa la derivación correspondiente a especialistas o centros de atención específicos, como ocurre ante sospechas de fracturas, obstrucciones en gatos, tumores u otras patologías que demandan una intervención especializada.

Además de la asistencia clínica, el área desarrolla un permanente trabajo de educación y concientización destinado a prevenir enfermedades y fomentar el cuidado integral de perros y gatos entendiendo que la tenencia responsable resulta fundamental para el bienestar ambiental y la salud de la comunidad.