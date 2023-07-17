Integrantes del Escuadrón 21 “La Quiaca” que realizaban un control sobre el kilómetro 1.959 de la Ruta Nacional N°9, detuvieron la marcha de un Palio conducido por un ciudadano mayor de edad, a fines de realizar un control físico y documentológico.



Al momento de la inspección del interior del rodado, los funcionarios observaron una gran cantidad de dinero en efectivo sin documentación que avale su origen y traslado. Su recuento resultó en la suma total de 28.779.000 pesos argentinos.



Intervino la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, que ordenó el secuestro del dinero y que el involucrado quede supeditado a la causa en presunta infracción al Art.303 del Código Penal Argentino de "Lavado de Activos".