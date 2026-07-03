Tres personas, entre ellas dos menores de edad, resultaron heridas este viernes por la mañana tras un choque ocurrido en la ciudad de Feliciano.

El siniestro se registró alrededor de las 8.40 en la intersección de avenida Circunvalación y el camino vecinal de acceso al basural municipal. Por causas que son materia de investigación, colisionaron una camioneta Toyota Hilux y una motocicleta de 110 cc.

Según se informó, en el rodado de menor porte se trasladaban un hombre mayor de edad junto a dos menores. Como consecuencia del impacto, los tres ocupantes debieron ser asistidos por personal de salud y trasladados en ambulancia al hospital de la ciudad.

Tras recibir atención médica y ser examinados por el médico policial, se determinó que las lesiones sufridas por los tres ocupantes de la motocicleta eran de carácter leve.

La Unidad Fiscal de Feliciano dispuso la realización de las actuaciones correspondientes, con intervención de personal de la Sección Criminalística para efectuar las pericias de rigor.

Además, la motocicleta fue retenida debido a que no contaba con la documentación obligatoria para circular.

Desde la Policía reiteraron la importancia de conducir con la documentación en regla, utilizar casco reglamentario y respetar la capacidad máxima de ocupantes en motocicletas, especialmente cuando se trasladan menores de edad.

Fuente: AHORA