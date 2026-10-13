Las vacaciones de verano 2027 en Brasil serán más caras para los argentinos debido al fortalecimiento del real frente al dólar y al peso. La variación cambiaria, sumada al incremento de los precios turísticos, impactará principalmente en los gastos de alojamiento, comidas, traslados y excursiones, aunque el país vecino continúa entre los destinos internacionales más elegidos.

Durante la última semana, la moneda brasileña registró una apreciación cercana al 5%, en un contexto marcado por los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. El movimiento cambiario se produjo después del triunfo de Flávio Bolsonaro, quien disputará el balotaje con Luiz Inácio Lula da Silva el próximo 25 de octubre.

En la primera jornada posterior a los comicios, el dólar retrocedió un 4,12% frente al real, su mayor caída diaria en más de ocho años. Al cierre de la semana, la moneda brasileña acumulaba una apreciación del 4,2% frente al dólar y del 4,8% respecto del peso argentino.

Cuánto costará viajar a Brasil durante el verano

Con una cotización de referencia cercana a los cinco reales por dólar y de 304 pesos argentinos por real, los turistas deberán contemplar un presupuesto mayor para afrontar los consumos durante sus vacaciones.

La apreciación de la moneda brasileña se suma a una tendencia que comenzó meses atrás. En lo que va de 2026, el real acumuló una suba cercana al 10%, mientras que los precios de los servicios turísticos aumentaron alrededor del 5%, según datos de la Federación del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo de San Pablo (FecomercioSP).

Para 2027, la entidad proyectó que los precios del sector turístico podrían incrementarse aproximadamente un 4,7%, en línea con la inflación esperada para el próximo año.

Desde el Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes (Facve) señalaron que las variaciones del tipo de cambio afectan especialmente los gastos cotidianos de los viajeros, como comidas, transporte y actividades recreativas.

En ese sentido, el encarecimiento no necesariamente será igual para todos los turistas, ya que dependerá de la anticipación de las reservas, la moneda utilizada para pagar y los servicios contratados.

Qué pasa con las reservas

Según datos de Despegar, las búsquedas para viajar a Brasil aumentaron un 30%, impulsadas principalmente por dos regiones que concentraron el 71% del crecimiento: la Región de los Lagos y el Nordeste brasileño.

Entre los destinos más buscados aparecen Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frío, Recife, Porto de Galinhas, Maceió y Maragogi. En particular, las consultas para Cabo Frío se duplicaron respecto del año anterior, mientras que Maragogi registró un crecimiento interanual del 170%.

Por su parte, CVC, grupo propietario de Almundo y Ola Mayorista, informó que las ventas de viajes a Brasil aumentaron un 16% entre el 5 y el 11 de octubre respecto de la semana anterior.

La compañía también detalló que el promedio semanal de pasajeros aéreos para el verano creció un 13% frente a septiembre y un 26% en comparación con agosto.

En tanto, Turismocity registró un incremento del 43% en las búsquedas de paquetes turísticos durante los primeros diez días de octubre, respecto del mismo período de septiembre.

Qué puede pasar con los precios después de las elecciones

El comportamiento del real durante los próximos meses será uno de los factores determinantes para el presupuesto de los turistas argentinos.

Distintos informes financieros contemplaron la posibilidad de una nueva apreciación de la moneda brasileña. JPMorgan planteó un fortalecimiento adicional cercano al 2%, mientras que Goldman Sachs evaluó un escenario en el que el dólar podría descender hasta los 4,5 reales.

De concretarse esa última proyección, el real se fortalecería aproximadamente un 10% adicional frente a la moneda estadounidense.

Sin embargo, se trata de escenarios sujetos a la evolución de la economía brasileña, los mercados financieros y el resultado electoral.

Ante esa incertidumbre, algunas agencias observaron un aumento de las reservas anticipadas, una alternativa que permite fijar determinados costos antes de eventuales modificaciones cambiarias.

Argentina busca atraer más turistas brasileños

El fortalecimiento del real también presenta una oportunidad para el turismo receptivo argentino, debido a que mejora el poder de compra de los visitantes brasileños.

Durante septiembre ingresaron al país casi 120.000 turistas procedentes de Brasil, mientras que el acumulado anual superó el millón de arribos, con un incremento provisorio superior al 14% interanual.

En contraste, durante los primeros nueve meses de 2026 se contabilizaron 2.420.391 viajes de argentinos hacia Brasil, cifra que representó una caída del 13% respecto del mismo período del año anterior.

En este contexto, el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), presidido por Daniel Scioli, intensificó sus acciones para atraer visitantes brasileños mediante campañas digitales, acuerdos comerciales y actividades de promoción.

El objetivo oficial es captar entre 300.000 y 400.000 turistas brasileños adicionales antes de finalizar el año.

Brasil apuesta a otra temporada de alta demanda

A pesar del aumento de costos, los operadores turísticos mantienen expectativas favorables para la temporada de verano 2027.

La conectividad aérea hacia Brasil registró un crecimiento del 7%, mientras que las empresas del sector continúan ampliando sus propuestas comerciales para captar viajeros argentinos.

Según datos de Embratur, durante 2025 Brasil recibió a 3,3 millones de visitantes argentinos. Entre enero y agosto de 2026, en tanto, ingresaron 2,2 millones, de los cuales el 53% llegó por vía aérea.

La combinación de playas, oferta hotelera, conectividad y alternativas de paquetes mantiene al país vecino entre los principales destinos elegidos para las vacaciones.

No obstante, los especialistas recomiendan prestar atención a la evolución del tipo de cambio y comparar los costos finales de alojamiento, gastronomía y transporte antes de contratar un viaje.