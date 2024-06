Según la denuncia presentada el 27 de mayo por el abogado Daniel Trava, entre diciembre de 2023 y mayo pasado, el presidente hizo 5 viajes particulares dentro de Argentina y 5 al exterior. Todos, sospecha Trava, con fondos públicos.



La denuncia está radicada en el Juzgado Federal N°4 que tiene al frente a Ariel Lijo, nominado por el Gobierno para ocupar un lugar en la Corte Suprema de la Nación. El fiscal Ramiro González, el mismo que interviene en la causa que investiga al Ministerio de Capital Humano por el escándalo de los alimentos, solicitó medidas previas en el marco de la investigación. Entre otras, pidió el protocolo de los viajes del mandatario.



Para el abogado denunciante, los casos presentados "no fueron viajes oficiales, ya que estos, son únicamente los realizados por invitación de otros gobiernos. En definitiva, entiendo que fueron viajes privados, recreativos y realizados al amparo de la investidura presidencial y posiblemente financiados con caudales públicos".



Javier Milei acorta su gira en Europa: no irá al G7 ni a la Cumbre de la Paz en Suiza



El presidente Javier Milei decidió acortar su gira por Europa confirmaron fuentes oficiales a Ámbito. El mandatario finalmente no asistirá a la cumbre del G7 en Italia ni al Cumbre por la Paz en Suiza.



Luego de participar en el Latam Economic Forum, el tradicional evento con foco en economía y finanzas, el mandatario argentino tenía previsto distintos viajes y reuniones. Sin embargo, decidió acortar su gira en Europa y su agenda se modificó.



Fuente: APFDigital