Viajar después de los 65 años es una experiencia enriquecedora, pero requiere planificación específica en materia de salud. Las personas mayores son más vulnerables que el pasajero promedio por su estado físico y condiciones preexistentes, lo que hace imprescindible contar con una asistencia al viajero para adultos mayores que responda ante emergencias médicas, internaciones prolongadas y necesidades de medicación en destino. Acá te explicamos qué aspectos debés priorizar al elegir tu cobertura.

Por qué los adultos mayores necesitan cobertura específica

Incidentes tan comunes como un resfriado o una simple caída pueden implicar consecuencias severas para el bienestar del adulto mayor. A diferencia de viajeros más jóvenes, quienes superan los 70 años enfrentan mayor probabilidad de descompensaciones, reagudizaciones de patologías crónicas y complicaciones derivadas de cambios de clima, altitud o rutinas alimentarias.

Por eso, la asistencia al viajero para adultos mayores debe incluir no solo atención ambulatoria, sino también hospitalización completa, traslados sanitarios y coordinación con profesionales especializados. Un seguro médico de viaje es esencial siempre, sin embargo, para viajeros mayores debe ser obligatorio, pues los problemas de salud son más frecuentes y la asistencia médica en otros países puede ser extremadamente costosa.

Enfermedades preexistentes: el punto crítico de toda póliza

Uno de los aspectos más delicados al contratar cobertura es la inclusión de enfermedades preexistentes. Las enfermedades preexistentes son aquellas condiciones médicas, patologías crónicas o diagnósticos que ya tenías antes de contratar tu póliza. Esto incluye diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, asma, cáncer en tratamiento o cualquier dolencia bajo supervisión médica continua.

La cobertura médica internacional para estas condiciones suele incluir atención de emergencias relacionadas con tu enfermedad, hospitalización, medicamentos necesarios durante la crisis y repatriación sanitaria si tu estado se agrava. No cubre tratamientos de rutina, medicación habitual ni consultas preventivas. Es fundamental declarar estas condiciones al momento de cotizar, ya que ocultar información puede invalidar cualquier reclamo posterior.

Cobertura médica internacional: qué debe incluir

Una póliza sólida para adultos mayores debe garantizar acceso a centros de salud de calidad en cualquier destino. Esto incluye coberturas para enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras condiciones que suelen presentarse con mayor frecuencia en personas de más de 65 años. Además, se prioriza la atención inmediata y el acceso a servicios médicos confiables.

La red de prestadores es otro factor determinante. Contar con acceso a hospitales y clínicas reconocidas en el país de destino reduce tiempos de espera y asegura diagnósticos precisos. Además, muchas coberturas incluyen coordinación directa entre el centro médico y la aseguradora, evitando que el viajero deba adelantar gastos elevados.

Internaciones y hospitalización prolongada

Los gastos por hospitalización e internaciones son una de las coberturas más relevantes. En destinos como Estados Unidos, Canadá o Europa, una internación puede superar fácilmente los 10.000 dólares por día. Por eso, verificar el monto máximo de cobertura hospitalaria es esencial antes de viajar.

Medicación en el exterior

La cobertura en medicamentos recetados es otro beneficio clave. Muchas veces, una descompensación requiere ajustes en la medicación habitual o la prescripción de nuevos fármacos. Contar con respaldo para estos gastos evita desembolsos inesperados y garantiza continuidad en el tratamiento.

Repatriación sanitaria y traslados

La repatriación sanitaria o funeraria es una prestación que, aunque nadie desea utilizar, resulta fundamental. En caso de que el estado de salud del viajero no permita continuar en destino, la aseguradora coordina el traslado médico de regreso al país de origen, cubriendo los costos asociados.

Fuente: Shutterstock

Qué llevar en el equipaje: medicación y documentación

Si seguís un tratamiento crónico o de larga duración, debés asegurarte de llevar (en el equipaje de mano en el caso de vuelos) la cantidad suficiente de medicación para los días previstos del viaje. Además, es recomendable llevar un informe médico actualizado, traducido al inglés, que detalle diagnósticos, tratamientos y medicamentos habituales.

Llevá los envases originales. La medicación debe estar justificada por un informe médico. Esto facilita el paso por aduanas y permite reposición en caso de pérdida o robo. También es útil conocer el nombre genérico de cada fármaco, ya que las marcas comerciales varían según el país.

Cómo elegir la mejor asistencia al viajero para adultos mayores

Al momento de comparar opciones, considerá estos puntos:

Edad máxima de cobertura: algunas aseguradoras limitan la edad de contratación o aplican restricciones a mayores de 75 u 80 años. Monto de cobertura médica: priorizá pólizas con montos elevados, especialmente si viajás a destinos con sanidad privada costosa. Inclusión de preexistencias: verificá si la póliza cubre descompensaciones agudas de enfermedades crónicas. Red de prestadores: asegurate de que la aseguradora tenga convenios con centros de salud en tu destino. Atención 24/7 en español: la posibilidad de comunicarte en tu idioma reduce el estrés ante una emergencia.

Además, revisá si la póliza incluye servicios complementarios como asistencia odontológica de urgencia, cobertura por pérdida de equipaje o compensación por demoras de vuelo.

Preguntas Frecuentes

¿Puedo contratar asistencia al viajero si tengo más de 80 años?

Sí, existen aseguradoras que ofrecen cobertura hasta los 85, 90 o incluso 99 años, aunque los requisitos y costos varían según la edad y el estado de salud.

¿Qué pasa si no declaro una enfermedad preexistente?

La aseguradora puede rechazar cualquier reclamo relacionado con esa condición, dejándote sin cobertura en el momento que más la necesitás.

¿La cobertura incluye traslados dentro del país de destino?

Depende de la póliza. Muchas incluyen traslados en ambulancia hacia centros médicos de mayor complejidad, pero es importante verificarlo antes de contratar.

¿Puedo extender la cobertura si decido prolongar mi viaje?

Algunas aseguradoras permiten extensiones, pero debés solicitarlas antes del vencimiento original y pueden aplicar cargos adicionales.

¿Qué documentación debo llevar al viajar con medicación?

Informe médico actualizado, recetas vigentes, envases originales y, si es posible, traducción al inglés del diagnóstico y tratamiento.

Fuente: Shutterstock

Viajar en la tercera edad no solo es posible, sino altamente recomendable para mantener la vitalidad y el bienestar emocional. Sin embargo, la tranquilidad durante el viaje depende en gran medida de contar con una cobertura adecuada que responda ante emergencias médicas, internaciones y necesidades de medicación.

Elegir una asistencia al viajero para adultos mayores que incluya enfermedades preexistentes, cobertura médica internacional amplia y atención especializada es la mejor inversión para disfrutar cada destino sin preocupaciones. Antes de partir, revisá los alcances de tu póliza, llevá toda la documentación médica necesaria y asegurate de tener acceso a asistencia 24/7 en tu idioma.