Lucas Melillo salió desde Capital Federal en bicicleta y llegó a Gualeguaychú justo a tiempo para el recital. En el camino, sumó esfuerzo y gestos de solidaridad que hicieron del viaje una experiencia muy rica.

Hay viajes que se miden en kilómetros, y otros en historias. El de Lucas Melillo tiene un poco de ambos. La idea no fue impulsiva, aunque sí tenía algo de desafío personal. “Era una distancia que no era tan larga para hacer en bicicleta, así que me animé”, contó. Ya tenía experiencia: hace dos años había llegado pedaleando hasta Epecuén. Sin embargo, en esta ocasión confesó que "no tenía preparación física, hace dos años que no hago nada. Entonces fue también salir a ejercitarme”.

El viaje comenzó el martes en Capital y terminó este sábado antes del mediodía, justo a tiempo para reencontrarse con amigos que ya estaban instalados en una cabaña en la ciudad.

“La premisa era no apurarme. Tranquilamente se puede hacer en tres días, pero eso implica otro ritmo, otro cansancio. Yo quise disfrutar”, relató sobre el viaje.

La experiencia implicó pasar noches en hoteles, otras en camping y hasta una al costado de una estación de servicio.

Pero si hay algo que Lucas destaca por encima del esfuerzo físico es el factor humano. “La gente es tremendamente solidaria. Se te acercan, te preguntan de dónde venís, te recomiendan caminos, te dan consejos, te motivan”, expresó. En la ruta, cada bocinazo fue un gesto de aliento. “Ese empuje es tremendo”, dijo. Incluso resaltó el respeto de los camioneros: “En ningún momento tuve que tomar recaudos de más, fueron todos muy cuidadosos”.

Detrás del viaje también hay una motivación clara: seguir a La Renga. “Trato de ir siempre que puedo a verlos con amigos”, contó, por lo que el recital fue la excusa perfecta para lanzarse a la aventura.

Además, aseguró que Gualeguaychú “es una ciudad a la que le tengo un gran cariño por diversos motivos”.