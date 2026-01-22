Un informe técnico realizado por los trabajadores de Vialidad Nacional puso en evidencia el deterioro acelerado de la red vial nacional que tiene entre el 65% y el 70% de sus rutas en estado regular o malo por la falta de mantenimiento y la paralización de obras.

El relevamiento fue elaborado entre los trabajadores de las distintas provincias para actualizar la información sobre la red vial ya que el último informe oficial data de 2023. Estos nuevos datos describen la situación al 31 de diciembre de 2025.

Y se trata de un panorama alarmante. Las calzadas presentan fallas estructurales graves, baches profundos y deformaciones que han reducido la velocidad media de circulación a unos 60 km/h, incrementando significativamente los costos logísticos y la siniestralidad vial –subió un 14% interanual, alcanzando las 4.369 muertes– con víctimas fatales que el informe califica como evitables.

Los tramos entrerrianos más perjudicados: uno es en Gualeguaychú

Dentro del informe, se mencionan dos tramos de rutas nacionales en Entre Ríos. Una es la Ruta A015, que es un acceso clave a la Represa Binacional de Salto Grande y un paso fronterizo de tránsito pesado: “Se encuentra en mal estado, con tramos críticos y señalización deficiente, lo que ha llevado a multas recientes a la ex concesionaria por parte de la Dirección Nacional de Vialidad”.

“La problemática es un grave estado con fisuración longitudinal y descalce de banquinas. Existe una contradicción evidente porque se promociona el destino, pero se abandona el acceso”, indicaron en el escrito.

La otra ruta mencionada en la provincia es la 136, que conecta Gualeguaychú con el Puente Internacional General San Martín, hacia Uruguay. “Tiene varios tramos que confirman una situación de deterioro crítico. Su problemática es el agotamiento estructural por tránsito pesado continuo”.

Los trabajadores de Vialidad alertaron por un deterioro estructural marcado por soportar constantemente camiones de exportación: “La calzada presenta fallas que van más allá de lo superficial, con deformaciones y baches que afectan la seguridad vial. La falta de mantenimiento en este tramo es particularmente sensible. Las quejas recurrentes de los usuarios mencionan la peligrosidad de las banquinas y la pérdida de material asfáltico en sectores clave”.