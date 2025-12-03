La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) resolvió un conjunto de actuaciones relacionadas con deficiencias detectadas en el Corredor Vial 18, a través de la Resolución 1909/2025.

La resolución señaló que un acta de constatación de marzo de 2025 identificó 84 baches en un tramo de la Ruta Nacional 14 entre los kilómetros 104 y 204. El informe técnico determinó que la concesionaria Caminos del Río Uruguay S.A. incumplió las condiciones de mantenimiento previstas en el contrato.

La empresa abandonó las rutas que operaba entre Entre Ríos, Buenos Aires, Corrientes y Santa Fe, cuando terminó el contrato que ostentaba desde los años ’90. El gobierno nacional adjudicó recientemente las concesiones a las empresas que se harán cargo tras la licitación.

La DNV indicó que el acta fue elaborada por personal autorizado y que su validez se ajustó a los procedimientos previstos en el Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión aprobado por decreto.

El organismo sostuvo que la situación configuró una infracción susceptible de sanciones según el régimen aplicable. La medida validó el acta a los efectos administrativos correspondientes y ordenó su notificación a la concesionaria. También dispuso su publicación en el Boletín Oficial a través de la Dirección Nacional del Registro Oficial.

Fuente: Ahora