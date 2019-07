Vicky Xipolitakis y una grave denuncia a su esposo: "Una vez, tiró al bebé en la cuna"

A cuatro días del traumático evento, Vicky habló por primera vez sobre la violencia en su matrimonio, en el living de Susana Giménez, donde llegó junto a su bebé. “Ibas a venir a hacer el sketch con Roberto Moldavsky, en realidad. Pero bueno, te han pasado un montón de cosas horribles”, comenzó explicando la diva el motivo de la presencia de la vedette. “Él es mi amor real. Me re cuesta hablar delante de él”, comenzó Vicky. “Ay, pero si no te entiende”, le contestó Susana. “Me parece rarísimo estar acá con vestido de fiesta y el corazón de luto”, añadió Xipolitakis.

VICKY

“Después, me pedía disculpas y yo pensaba que iba a mejorar. Una vez, le pedí que me tuviera al bebé cinco minutos. Me dijo ‘no puedo, estoy apurado’ y tiró el bebé en la cuna. Ahí me tendría que haber ido. Primero, fue una agresión psicológica y después fue física. Nunca cuidó a nuestro bebé. Muchas veces dije ‘basta’. Lo llamé mil veces a FernandoBurlando. Esta vez, lo llamé y me fui directo para su casa”, detalló la vedette. “Sufrí golpes, me pegaba con la mano abierta. Fui una sometida pensando que podía recuperar la familia. Nunca quiso a mi hijo”, concluyó.

En diciembre de 2018, a tan solo cinco días de haber dado a luz, la vedette había llamado al 911 para pedir que que la policía se llevara a su marido en medio de una fuerte discusión. “Estoy con un bebé y tengo un demente”, se la escuchaba decir en la llamada, haciendo referencia a Javier, con quien luego se reconcilió.